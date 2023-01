Gentler Streak permet désormais aux utilisateurs de suivre les entraînements Apple Watch depuis l’iPhone avec des activités en direct

Gentler Streak est l’une des applications d’exercice les plus populaires pour les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch. Cette semaine, les développeurs de Gentler Streak ont ​​publié une mise à jour majeure de l’application qui permet aux utilisateurs de suivre leurs entraînements Apple Watch depuis leur iPhone grâce aux activités en direct.

Gentler Streak fonctionne désormais avec les activités en direct et l’île dynamique

La première mise à jour Gentler Streak de 2023 ajoute une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs d’iPhone exécutant iOS 16, en particulier ceux avec iPhone 14 Pro. C’est parce que l’application prend désormais en charge les activités en direct, et la mise en œuvre ne pourrait pas être meilleure.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Live Activities est une fonctionnalité disponible pour tous les modèles d’iPhone exécutant iOS 16 qui affiche des informations utiles sur l’application directement sur l’écran de verrouillage. Dans le même temps, les applications prenant en charge les activités en direct peuvent également afficher les mêmes informations sur l’île dynamique pour les utilisateurs d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max.

Cela indique que les utilisateurs de Gentler Streak peuvent désormais démarrer une séance d’entraînement sur leur Apple Watch, puis en vérifier les détails en temps réel à l’aide des activités en direct, soit sur l’écran de verrouillage de l’iPhone, soit à l’aide de Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro. L’activité en direct de l’application a une belle interface qui affiche des informations utiles telles que votre fréquence cardiaque et la distance que vous avez parcourue.

Mais ce n’est pas tout. La prise en charge des activités en direct n’a été possible que grâce à une autre nouvelle fonctionnalité annoncée par Gentler Streak avec cette mise à jour. L’application dispose désormais d’une option de suivi du miroir, qui transforme essentiellement l’écran de l’iPhone en un « traqueur magnifique et informatif » pour les entraînements Apple Watch qui offre plus de contrôle sur les zones d’entraînement de la fréquence cardiaque.

L’application iPhone Gentler Streak reflète désormais son suivi d’entraînement Apple Watch. Extrêmement utile pour tous les entraînements, où vous pouvez placer votre iPhone dans un endroit visible et surveiller les progrès à mi-entraînement. La fonction photogénique donne la priorité à votre bien-être en affichant bien en évidence les zones d’entraînement de la fréquence cardiaque, ce qui vous permet de mieux vous rythmer et de rester dans la zone souhaitée.

En savoir plus sur l’application

Gentler Streak a reçu l’application de l’année 2022 pour Apple Watch par Apple. L’application est disponible pour iPhone depuis 2021 et a été publiée pour Apple Watch en février 2022. La cofondatrice et PDG de l’entreprise, Katarina Lotrič, se dit fière qu’Apple ait reconnu le travail d’une « petite équipe indépendante ».

Nous y voyons une confirmation extraordinaire de notre travail, de notre vision, de notre pertinence dans le temps et dans l’espace, et nous sommes très heureux que notre message et notre philosophie soient désormais diffusés dans le monde entier. Il y a encore tellement de choses que nous voulons et allons donner vie, et nous attendons chaque minute avec impatience. Je pense qu’il est prudent de dire que nous ne faisons que commencer.

Gentler Streak est disponible gratuitement sur l’App Store. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement ou une licence à vie pouvant être achetée via des achats intégrés. Et, si vous voulez en savoir plus sur l’application, assurez-vous de lire Netcost-security.fr’s entretien avec la fondatrice de Gentler Streak, Katarina Lotrič.

