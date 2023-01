Les produits pour la maison intelligente Philips Hue deviennent plus chers dans certains pays

Les accessoires pour la maison intelligente Philips Hue sont sur le point de devenir plus chers dans certains pays du monde. La société a confirmé qu’une sélection de produits Philips Hue connaîtra une augmentation de prix moyenne de 10 % en dehors des États-Unis à partir de février en raison des fluctuations monétaires.

Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par HueBlog.com plus tôt cette semaine, qui décrivait les augmentations de prix de différents produits de la gamme Philips Hue. La société a depuis confirmé ces augmentations de prix dans un communiqué Netcost-security.fr.

Selon un porte-parole de Philips Hue, l’augmentation de prix entrera en vigueur en février et les produits concernés verront une augmentation de prix moyenne d’environ 10 %. Pour éviter d’augmenter les prix de tous ses produits, Philips Hue a décidé d’accorder à certaines catégories de produits des augmentations de prix plus élevées que celles qui pourraient être nécessaires en fonction uniquement de ces fluctuations de change.

Par exemple, Philips Hue indique que la plupart des produits d’extérieur Philips Hue verront leurs prix augmenter d’environ 10 %. Les grands plafonniers et suspensions d’intérieur Philips Hue seront également touchés par ces augmentations de prix.

Les augmentations de prix n’affecteront pas les acheteurs aux États-Unis. Au lieu de cela, les changements auront un impact sur les produits Philips Hue vendus en Europe, en raison de la dépréciation de l’euro par rapport au yuan chinois et au dollar américain. Dans ces pays, les changements de prix s’appliqueront à tous les détaillants qui vendent des produits Philips Hue.

C’est une bonne stratégie de Philips Hue, car elle maintient les prix de ses accessoires de maison intelligente les plus populaires. Les produits Philips Hue sont critiqués pour être plus chers que la concurrence, il est donc judicieux pour l’entreprise de maintenir les prix actuels pour autant de ses produits que possible.

HueBlog.com a un aperçu complet de ces augmentations de prix et de tous les produits concernés.

