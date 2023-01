HomePass pour HomeKit mis à jour avec la prise en charge des codes de configuration des accessoires Matter

HomePass est une application qui permet aux utilisateurs de stocker et de gérer facilement tous les codes de configuration de leurs accessoires HomeKit. Depuis son introduction en 2018, l’application a été mise à jour plusieurs fois avec de nouvelles fonctionnalités. Désormais, avec sa dernière mise à jour, HomePass pour HomeKit permet également aux utilisateurs de stocker les codes de configuration des accessoires Matter.

HomePass est maintenant prêt pour Matter

Pour ceux qui ne sont pas familiers, la nouvelle norme Matter est prise en charge par des sociétés telles qu’Apple, Amazon et Google pour rendre les appareils domestiques intelligents interopérables sur plusieurs plates-formes. Il s’agit d’une mise à niveau importante, car cela indique que les fabricants d’accessoires n’ont plus besoin d’adopter individuellement chaque plate-forme de maison intelligente, telle que HomeKit, Alexa et Google Home.

Matter inclut déjà la prise en charge des catégories les plus courantes d’accessoires pour la maison intelligente : éclairage et électricité, commandes CVC, revêtements de fenêtre et stores, capteurs de sûreté et de sécurité, serrures de porte et appareils multimédias, y compris les téléviseurs, les contrôleurs et les ponts.

Sur les appareils Apple, la prise en charge de la norme Matter a été introduite avec iOS 16.1. Et pour garantir que les utilisateurs iOS et macOS puissent continuer à profiter de HomePass, l’application a été mise à jour jeudi avec la prise en charge des codes de configuration des accessoires Matter. Selon les notes de publication de la version 1.9.17, l’application permet désormais aux utilisateurs de numériser et de stocker « tous les types de code Matter ».

Nous vous avons entendu, c’est important, alors nous avons ajouté la prise en charge de Matter à HomePass ! La nouveauté de cette mise à jour est la possibilité de scanner et de stocker tous les types de code Matter, QR, NFC ou texte.

HomePass pour HomeKit offre également une prise en charge des accessoires personnalisés, du mode sombre et un outil de sauvegarde simple pour les codes utilisateur. L’application est disponible sur l’App Store pour 2,99 $ en achat unique. Il fonctionne avec iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.

