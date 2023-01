Sony annonce 13 autres jeux PS VR2, portant le total de la fenêtre de lancement à plus de 30

En un mot : la prochaine PlayStation VR2 de Sony est sur la bonne voie pour proposer une sélection décente de titres parmi lesquels choisir au cours de sa première année sur le marché. En plus des jeux déjà annoncés pour le casque de deuxième génération, Sony a dévoilé 13 titres supplémentaires, dont plusieurs seront disponibles dans la fenêtre de lancement du premier mois.

Les points forts incluent des titres de franchises populaires telles que No Man’s Sky, Resident Evil Village et Horizon Call of the Mountain. Il existe également une mise à jour PS VR2 gratuite pour Gran Turismo 7 qui doit sortir le jour du lancement.

Le développeur Polyphony Digital a déclaré que le GT7 tirera pleinement parti des fonctionnalités de nouvelle génération du casque, notamment le suivi des yeux et le rendu fovéal. Les courses à deux joueurs sur écran partagé ne prendront pas en charge la réalité virtuelle, nous dit-on, mais tous les autres modes de course, y compris la compétition en ligne, le seront.

NFL Pro Era, quant à lui, est le premier jeu NFL et NFLPA VR entièrement sous licence. Il mettra les joueurs au défi de voir s’ils ont ce qu’il faut pour mener leur équipe préférée au Super Bowl – ou opter pour quelque chose d’un peu plus détendu comme jouer au catch avec des amis dans un stade reconnaissable.

Kayak VR : Mirage arrive également sur PS VR2. Lancé à l’origine l’été dernier, ce simulateur à couper le souffle est axé sur les visuels. Pagayez aux côtés des dauphins au Costa Rica, naviguez dans les grottes de glace de l’Antarctique ou baignez-vous dans les rayons contre les canyons d’Australie – le tout avec des graphismes photoréalistes, une faune variée et un paysage sonore riche qui aide à lier le tout.

Si l’adrénaline est plus votre truc, augmentez votre rythme cardiaque et affrontez vos amis et votre famille en mode course. La façon dont vous jouez dépend de vous.

La PlayStation VR2 de Sony sera lancée le 22 février pour 549,99 $ et comprendra un casque, une paire de contrôleurs Sense et des écouteurs stéréo. La gamme complète de la fenêtre de lancement est la suivante :