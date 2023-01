Le Redmi Note 12 ne laisse aucune chance à Realme ! Plus de 300 000 ventes en Inde

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis le lancement de la série Redmi Note 12 en Inde et l’appareil peut être considéré comme un succès. La gamme a été mise en vente le 11 janvier et déjà franchi la barre des 300 000 ventes. En moins d’une semaine, Xiaomi a vendu un record de 3 milliards INR.

Apparemment, l’intérêt pour la série Redmi Note 12 a augmenté bien avant le lancement du téléphone en Inde. Selon le CMO de Xiaomi India, les détaillants en ligne ont amassé plus de 8 millions de recherches pour les modèles Redmi Note 12. Ce n’est pas une grande surprise, après tout, la série Redmi Note est l’une des gammes les plus vendues de Xiaomi en Inde et dans le monde. Chaque nouvelle génération est attendue avec une grande impatience et la dernière gamme n’a pas fait exception.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Malheureusement, la marque n’a pas fourni le montant des ventes sous forme granulaire. Xiaomi vend actuellement les Redmi Note 12, 12 Pro et 12 Pro+. Avec les chiffres donnés, nous ne savons pas exactement quel a été le téléphone le plus vendu.

Caractéristiques clés de la série Redmi Note 12

Le Redmi Note 12 5G est l’offre de base avec le SoC Snapdragon 4 Gen 1. Le SoC est moins attrayant que les deux autres, mais le téléphone dispose tout de même d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de caméras capables. Le Pro contient le MediaTek Dimensity 1080 et dispose d’un appareil photo principal de 50 MP. Il contient également un magnifique écran AMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le 12 Pro +, est le plus attrayant du gang. Il partage des similitudes avec le Pro régulier mais apporte un appareil photo principal ISOCELL HPX de 200 MP. Les combinés Pro sont également les premiers téléphones Redmi Note en Inde à proposer OIS. Les deux ont une énorme batterie de 5 000 mAh, mais le Pro+ apporte jusqu’à 120 W de charge rapide.

En Chine, il existe deux autres variantes du Redmi Note 12 : Explorer Edition et Pro Speed ​​Edition. Le premier n’a pas obtenu de sortie indienne, mais il peut apparaître tôt ou tard, même s’il doit subir un traitement de changement de marque. C’est exactement le cas avec la Speed ​​Edition, qui sera lancée en Inde dans quelques jours sous le nom de POCO X5 Pro 5G.

La série Redmi Note 12 traitera la série Realme 10 en Inde. Si nous comparons les deux gammes, la gamme de Xiaomi est celle qui a apporté le plus de mises à niveau.