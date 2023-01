SmartGym pour iOS et Apple Watch bénéficie de routines repensées, de nouveaux widgets et raccourcis, etc.

SmartGym pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch a connu une grande année en 2022 avec des mises à jour impressionnantes et a même remporté un Apple Editors’ Choice Award. Sorti aujourd’hui avec sa première mise à jour majeure pour 2023, Smart Gym propose désormais des routines et des exercices repensés, un nouveau résumé mensuel, un nouveau widget mensuel, de nouveaux raccourcis d’application, « Up Next » sur l’écran principal, et plus encore.

La dernière version de SmartGym est maintenant disponible sur l’App Store avec sept ajouts/modifications majeurs. Cela inclut certaines fonctionnalités demandées par les utilisateurs, des routines et des exercices repensés, le nouveau résumé mensuel, des raccourcis d’application mis à jour et nouveaux, une nouvelle intégration de la fonctionnalité Up Next et un nouveau widget.

Tout d’abord, voici comment le développeur Matt Abras décrit la nouvelle fonctionnalité de résumé mensuel :

« Il y a quelques semaines, nous avons lancé notre première revue de l’année. Nos utilisateurs ont adoré ! Alors, nous prenons cela à un tout autre niveau ! Nous créons un résumé mensuel. Une fonctionnalité super cool qui affiche des statistiques vraiment impressionnantes sur les progrès de l’utilisateur au cours d’un mois spécifique.

Voici tous les détails que vous verrez avec la nouvelle fonctionnalité :

Routines et exercices actualisés

Un autre changement est une refonte des routines et des exercices.

« Avec SmartGym 6, l’une de nos plus grandes fonctionnalités a été l’introduction de l’outil Fatigue musculaire. En un seul endroit, les utilisateurs peuvent voir à quel point leurs muscles sont fatigués après une séance d’entraînement. Ou même combien une routine exigera de leurs muscles. Nous apportons maintenant ces informations à l’écran principal. Et c’est vraiment génial ! :)”

Et pour les exercices repensés, le nouveau SmartGym permet de déterminer plus facilement quel exercice est lequel par la façon dont ils apparaissent dans une routine.

Nouveau widget et raccourcis d’application

En plus du nouveau résumé mensuel, un nouveau widget d’entraînement mensuel est arrivé pour faciliter le suivi de vos progrès et renforcer la motivation. Il est disponible en petites, moyennes et grandes tailles et fonctionne sur l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil.

Avec une mise à jour des raccourcis d’application, les utilisateurs peuvent automatiser davantage de fonctionnalités :

« Il existe cinq raccourcis d’application. Le premier démarre automatiquement une séance d’entraînement, sélectionne la routine que l’utilisateur doit effectuer ce jour-là et l’affiche à l’écran. Le tout sans aucune interaction de l’utilisateur en plus de donner la commande à Siri. La seconde démarrera une séance d’entraînement ouverte, afin que l’utilisateur puisse choisir manuellement toute autre routine de son choix. Le troisième affichera l’historique de l’utilisateur. Le quatrième montrera la fonctionnalité de résumé mensuel que nous venons d’annoncer. Et le cinquième affichera les mensurations de l’utilisateur.

Suite

Enfin, deux autres changements sont des plages de fréquence cardiaque plus détaillées pour chaque entraînement et le populaire widget Up Next a inspiré la fonctionnalité pour qu’elle soit désormais visible sur l’écran principal de SmartGym.

SmartGym est un téléchargement gratuit pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac depuis l’App Store avec des achats intégrés pour le plan Premium pour débloquer toutes les fonctionnalités de l’application.

