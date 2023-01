POCO X5 Pro divulgué par le célèbre joueur de cricket indien

POCO se prépare à commercialiser sa série POCO X5 sur les marchés mondiaux et en Inde. Les POCO X5 et POCO X5 Pro ont été la cible de multiples fuites ces derniers jours, et POCO a déjà mis en place une page de destination sur AliExpress pour la série. Xiaomi organise un événement de fans de rencontre le 22 janvier, et la programmation devrait être lancée peu de temps après cette rencontre. Avant le lancement, le joueur de cricket indien Hardik Pandya était Pointé en utilisant un prétendu POCO X5 Pro.

Selon rumeurs, le POCO X5 Pro est déjà testé en Inde. Cependant, nous n’aurions jamais imaginé qu’il était testé par un célèbre athlète indien. L’appareil en question semble être le POCO X5 Pro 5G dans son coloris « POCO Yellow ». Tout semble avoir du sens quand on regarde le teaser de Flipkart pour le téléphone qui a Pandya comme ambassadrice.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





La couleur signature qui a émergé avec le POCO M3, sera disponible pour le X5. Sur les photos, on peut voir l’athlète utiliser le téléphone et passer un appel à partir de celui-ci. Les photos ne sont pas des plus nettes, et malgré le design distinct évident, nous pouvons voir quelques similitudes avec le Redmi Note 12 Pro Speed ​​Edition. La disposition de la caméra ressemble à la variante chinoise du téléphone récemment publiée.

Caractéristiques affirmées du POCO X5 Pro

Les caméras ont le même alignement, mais c’est tout. Le design général utilise le design POCO signature avec un grand carré noir le séparant du reste du dos. Selon les fuites, le POCO X5 Pro 5G comportera le Snapdragon 778G. S’il suit la version chinoise, nous aurons jusqu’à 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Le téléphone contient un écran Full HD + AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En termes d’optique, le POCO X5 Pro apportera un appareil photo principal de 108 MP sans OIS. Il y aura également un vivaneau ultra large de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. L’appareil est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Il dispose également de NFC, IR Blaster, d’une prise audio 3,5 mm et de haut-parleurs stéréo. Cependant, la fente pour carte micro SD dit adieu à la nouvelle génération.

En ce qui concerne la vanille, elle est basée sur le Redmi Note 12 5G. Cependant, il apportera le Snapdragon 695 plutôt que le Snapdragon 4 Gen 1.