Le prix britannique du HomePod mini a légèrement augmenté avec le lancement du nouveau HomePod

Le (re)lancement d’hier du nouveau HomePod a été une agréable surprise, mais pour ceux au Royaume-Uni, il s’est accompagné d’une moins agréable : le prix britannique du HomePod mini a augmenté de dix. Et ce n’était pas tout…

La Poste Apple remarqué l’augmentation silencieuse de 89 £ à 99 £ – aux côtés d’une plus lourde pour l’iMac.

Apple a discrètement augmenté le prix du HomePod mini et de l’iMac au Royaume-Uni, le HomePod mini recevant une augmentation de prix de 10 £ et l’iMac recevant une augmentation de prix de 150 £ pour toutes les configurations.

La tarification mise à jour est entrée en vigueur avec le dévoilement du nouveau MacBook Pro d’Apple avec les puces M2 Pro et M2 Max mardi, et l’annonce d’un nouveau HomePod de 2e génération aujourd’hui, l’Apple Store en ligne affichant désormais la tarification révisée qui s’applique à tous. Couleurs du HomePod mini et toutes les configurations iMac.

Avant l’augmentation des prix, l’iMac a commencé à 1 249 £ au Royaume-Uni, passant à 1 449 £ et 1 649 £ pour le GPU à 8 cœurs mis à niveau et la configuration de stockage mise à niveau.