Microsoft cessera de vendre des licences Windows 10 ce mois-ci

Qu’est-ce qui vient de se passer? Windows 10 trouve encore beaucoup plus d’appareils que Windows 11, malgré les efforts de Microsoft pour amener les gens sur son dernier système d’exploitation. La prochaine poussée de Redmond est importante : plus tard ce mois-ci, la société cessera de délivrer des licences Windows 10 via son site Web.

Microsoft a révélé sur les pages de produits officielles des logiciels qu’il cesserait de délivrer directement des licences pour Windows 10 Home, Pro et Workstation. L’avertissement indique que le 31 janvier 2023 est le dernier jour où les consommateurs peuvent télécharger les systèmes d’exploitation à partir du site de Microsoft.

L’test souligne que malgré l’arrêt des téléchargements, Windows 10 continuera de recevoir des mises à jour de sécurité protégeant les PC contre les virus, les logiciels espions et autres logiciels malveillants jusqu’au 14 octobre 2025.

Si vous souhaitez télécharger Windows 10 à partir du site Web de Microsoft, vous disposez de moins de deux semaines pour le faire. La société facture 139 $ pour Windows 10 Home, 199 $ pour Windows 10 Pro et 309 $ pour Windows 10 Pro for Workstations.

Cela ne s’applique qu’aux téléchargements numériques de Windows 10 achetés directement sur le site de Microsoft par les consommateurs ; Les OEM pourront probablement toujours acheter des licences. Il existe également de nombreux sites de ventes tiers vendant des téléchargements et des copies physiques, y compris des copies OEM de Home et Pro disponibles sur Amazon, et les nombreux sites vendant des clés de produit à bas prix. L’outil de création de médias de Microsoft pour Windows 10 est également toujours disponible.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de réactions initiales contre Windows 11, le système d’exploitation continue d’éroder la part d’utilisateurs de son prédécesseur dans l’enquête Steam. Il se trouve maintenant sur près de 3 PC des participants sur 10, ce qui suggère que les joueurs commencent à se familiariser avec Windows 11, ou peut-être qu’ils le détestent simplement moins.

Nous avons également entendu récemment que de nombreuses entreprises se préparent à passer à Windows 11. C’est une bonne nouvelle pour Microsoft, car le segment des entreprises est traditionnellement le plus lent à passer au dernier système d’exploitation Windows.

En fin de compte, cependant, de nombreuses personnes sont catégoriquement contre le fait de quitter Windows 10, un peu comme nous l’avons vu avec Windows 7. Attendez-vous à ce que cette foule s’accroche jusqu’à la fin du support dans deux ans (et au-delà, probablement).