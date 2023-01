Est-ce le prochain téléphone phare Honor ? Des fuites mystérieuses montrent un appareil photo 100MP et un superbe design !

Un produit phare ou un appareil de milieu de gamme ?













Un mystificateur de téléphone Honor vient de faire son apparition sur Internet. Et la meilleure partie est que la fuite est venue avec des rendus ! Alors que nous savions déjà que Honor avait été occupé par quelque chose, nous ne savions tout simplement pas ce qu’était le téléphone.

Eh bien, maintenant que Snoopy Tech a publié un rendu mystérieux disant: « Un nouveau téléphone Honor », nous savons à quoi ressemblera l’appareil. Et surtout, nous savons quelle sera la résolution de la caméra principale.

Tout ce que nous savons sur le prochain téléphone Honor

Nous n’avons donc pas obtenu beaucoup d’informations sur la fuite. Snoopy Tech vient de révéler que le téléphone serait livré avec un Appareil photo principal 100MP. Et ce sont toutes les informations disponibles sur le nouveau Honor Phone.

Il n’y a même pas de numéro de modèle, et nous ne savons pas non plus avec quel SoC le téléphone sera livré. En fait, il n’y a aucun détail sur l’écran ou les options de stockage fournies avec l’appareil. Cependant, nous pouvons sûrement décoder certaines informations à partir des images divulguées.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Comme le montre l’image, le prochain téléphone Honor sera doté d’un rapport écran/corps raisonnablement élevé. Les cadres latéraux et supérieurs sont exceptionnellement fins. Cependant, la lunette inférieure est légèrement épaisse. Et comme il n’y a aucun signe de lecteur d’empreintes digitales sur le corps, l’appareil sera livré avec un écran OLED.

De plus, les nouvelles fuites du téléphone Honor montrent que l’appareil aura un écran plat. Il est livré avec un écran perforé. Et les côtés sont plats aussi ! Ces bords plats accueillent les boutons de volume et d’alimentation à droite et un emplacement SIM à gauche.

En ce qui concerne le module de caméra principal, le prochain téléphone Honor aura trois capteurs. Bien qu’il y ait quatre cercles, un est dédié au flash LED. Et comme suggéré précédemment, le capteur principal sera de 100 MP. Cela dit, nous espérons en savoir plus sur le nouvel appareil Honor bientôt à partir des fuites à venir.