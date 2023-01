En ce jour historique : avant le Macintosh, Apple Computer a présenté la malheureuse Lisa

Ce jour-là, en 1983, Apple Computer a présenté la Lisa. L’un des premiers ordinateurs personnels à mettre en œuvre deux nouvelles idées de pointe – une GUI (interface utilisateur graphique) et une souris. Mais son prix malheureux de 10 000 $ l’a condamné dès le départ.

Lisa représentait Local Integrated Software Architecture, bien que Steve Jobs ait finalement admis que c’était après sa fille, Lisa Nicole Brennan, selon ses mémoires « Small Fry ».

Steve Jobs pose avec l’ordinateur Lisa lors d’un aperçu presse en 1983. via Ted Thai /

Apple a commencé à développer l’ordinateur en 1978, sur le dos de l’Apple II qui a connu un énorme succès, mais le marché des ordinateurs personnels se réchauffait. Steve Jobs était conscient des menaces croissantes et savait qu’Apple devait être rapide sur le marché avec un PC révolutionnaire pour les masses.

En 1979, Jobs a conclu un accord avec les dirigeants de Xerox – échangeant 1 million de dollars d’actions Apple contre un aperçu et une démonstration du joyau inconscient de Xerox, l’ordinateur Alto. L’Alto a mis en œuvre un concept radicalement nouveau d’interface graphique, d’icônes de bureau visuellement riches, de dossiers, de fenêtres d’application et d’une souris pour naviguer dans tout cela. Les ingénieurs d’Apple pourraient même aller sous le capot et voir les composants internes d’Alto. C’était une mine d’or pour Jobs.

Quatre ans plus tard, le 19 janvier 1983, Apple a présenté l’ordinateur Lisa avec (vous l’avez deviné) la toute première interface graphique de l’entreprise, un flux de travail orienté document, des fenêtres et une souris.

Vous vous demandez peut-être : pourquoi Xerox a-t-il permis à Jobs d’en voir autant ? L’histoire raconte qu’il y a eu des déconnexions de communication majeures entre les managers et les ingénieurs au sein de l’entreprise, l’équipe de direction ne sachant pas vraiment ce qu’elle avait entre les mains. Qui sait, vous auriez pu lire ceci sur une machine Xerox.

Apple III (1980) contre l’interface graphique d’Apple Lisa (1983). via Worth Point

Alors, pourquoi Lisa a-t-elle été un échec commercial ?

Bien qu’il soit l’un des ordinateurs commerciaux les plus avancés au lancement avec une souris et une interface graphique inédites, un logiciel tiers médiocre et un prix effarant de 10 000 $ (plus de 25 000 $ aujourd’hui) ont entraîné de faibles ventes. Lisa a été interrompue quelques années plus tard et un inventaire invendu d’environ 2 700 ordinateurs a été enterré dans une décharge de l’Utah.

Alors que Lisa peut sembler être une note de bas de page entre Apple II et Macintosh, de nombreuses technologies développées pour Lisa ont ouvert la voie à l’avenir d’Apple Computer.

