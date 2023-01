Windows 10 ne sera plus en vente à la fin du mois

Le 31 janvier 2023, Windows 10 cessera officiellement de se vendre. Après cette date, il ne sera plus possible d’acheter le système d’exploitation en téléchargement via le site Web de Microsoft. Les propriétaires de PC pourront toujours acheter ce système d’exploitation via d’autres méthodes telles que les revendeurs officiels.

Windows 10 commence à dire au revoir après 8 ans

Windows 10 est sorti pour la première fois en 2015. Cette année-là, une grande fête et une campagne de marketing sans précédent ont été organisées pour que les utilisateurs fassent le saut vers le nouveau système d’exploitation. À l’époque, Satya Nadella avait déclaré qu’il s’agirait de la dernière version de Windows disponible.

Désormais, le système d’exploitation a été remplacé par Windows 11, qui est sorti en 2021. Bien que Windows 10 ne soit pas la version la plus récente du système d’exploitation disponible, elle reste la plus largement utilisée. Selon StatCounter, la part de marché mondiale de Windows 10 de 67,95 % est en tête de toutes les versions de Windows. Le nouveau système d’exploitation du géant de Redmond, Windows 11, n’avait que 16,97 % de part de marché en décembre 2022.

Bien que Microsoft ne vous permette pas d’acheter Windows 10 via son site Web après ce mois-ci, le système d’exploitation continuera de bénéficier d’un support jusqu’au 14 octobre 2025. Ainsi, ce système d’exploitation aura 10 ans de retard. Certains PC ne répondent pas aux exigences minimales pour Windows 11, il est donc très probable que de nombreux systèmes continueront avec Windows 10 jusqu’à ce que le système d’exploitation atteigne sa fin de prise en charge.

« Le 31 janvier 2023 sera le dernier jour de la sortie de ce téléchargement de Windows 10. Le système d’exploitation continuera à prendre en charge les mises à jour de sécurité qui aident à protéger votre PC contre les virus, les logiciels espions et autres logiciels malveillants jusqu’au 14 octobre 2025. »

Ainsi, la fin de Windows 10 est proche.Le géant de Redmond a décidé d’accélérer la fin de son système d’exploitation et continue d’exhorter les utilisateurs à utiliser Windows 11 malgré le fait que beaucoup ne peuvent pas mettre à jour.