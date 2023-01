Siri sur Apple Watch a accidentellement appelé 15 policiers dans une salle de sport

Lors d’une journée d’entraînement très routinière, le coach sportif australien Jamie Alleyne a eu la surprise de voir une quinzaine de policiers entrer dans sa salle de sport. Plus tard, ils l’ont informé qu’ils avaient reçu un appel de lui au sujet d’un coup de feu qui avait lieu. Il est hautement improbable que ces événements aient pu donner lieu à cette idée fausse.

Sans aucun doute, les appareils Apple peuvent parfois avoir des bugs et des problèmes. L’Apple Watch Series 7 a cette fois pris la place de l’iPhone 14. L’entraîneur sportif australien Jamie Alleyne, 34 ans, a eu du mal à comprendre pourquoi quinze policiers étaient apparus de nulle part dans sa salle de sport.

Jamie Alleyne constate qu’un policier vient de faire irruption alors qu’il forme un de ses clients. Puis, il lui dit qu’il a reçu un appel signalant un coup de feu. Le coach lui explique qu’il n’a rien entendu puisqu’il ne comprend pas. Il est informé par le policier que l’appel provient de son numéro. Entre-temps, d’autres fonctionnaires inspectent le propriétaire pour s’assurer que tout est légal.

Une Apple Watch appelle accidentellement la police

Encore plus inattendu, Jamie Alleyne affirme qu’il n’avait pas son smartphone sur lui au moment de l’appel. Ainsi, ce dernier ne pouvait passer que par son Apple Watch. L’entraîneur et la police tentent alors d’identifier la série d’incidents qui ont pu contribuer à cet important malentendu. Jamie Alleyne affirme que Siri a dû s’activer accidentellement après avoir appuyé et maintenu le bouton de sa montre connectée pendant l’entraînement.

Mais à ce moment précis, le moniteur a donné le rythme à son client en lui répétant « 1-1-2 » à plusieurs reprises. Mais en Australie, l’un des numéros d’urgence est le 112. Lorsque Siri a entendu cela, elle l’a mal compris pour une demande d’assistance. Mais Jamie Alleyne ne s’est pas arrêté là ; il a également fait l’éloge de son client avec « d’excellents tournages », qui est l’argot shakespearien pour « bien joué » et « super coup ». L’assistant vocal n’a pas eu besoin de beaucoup de conviction pour penser qu’il y avait eu une fusillade et déclencher l’un des plus grands malentendus de l’histoire, sans aucun doute.