Un développeur Web a créé un mashup Siri GPT-3 destiné à démontrer le potentiel d’un assistant vocal vraiment intelligent.

Le système d’IA était capable de donner un sens au discours conversationnel – y compris certains dans lesquels l’action requise était implicite plutôt que directement énoncée…

Mate Marschalko a écrit un blog Medium dans lequel il parle de ce qu’il a fait, à côté d’une vidéo YouTube (ci-dessous) avec des exemples de résultats. Il a déclaré que son objectif était de remplacer efficacement Siri par GPT-3.

Depuis que j’ai essayé ChatGPT et GPT-3, tout le reste semble douloureusement stupide et inutile : Siri, Alexa, Google Home et tous les autres assistants « intelligents ». […] J’ai pensé que ce serait génial si je pouvais remplacer Siri par GPT-3. J’ai demandé à GPT-3 de faire semblant d’être le cerveau intelligent de ma maison, j’ai soigneusement expliqué à quoi il peut accéder dans la maison et comment répondre à mes demandes.

Encore plus impressionnant, il n’a pas eu à écrire de code pour y parvenir. Au lieu de cela, il a expliqué au GPT-3 ce qu’il voulait faire. Il lui a demandé d’interpréter l’anglais conversationnel et de fournir une réponse JSON appropriée.

Comme vous pouvez le voir, j’ai tout expliqué dans un anglais simple. J’ai décrit les types de requêtes, la structure exacte de la réponse, et lui ai demandé de se comporter comme une IA sensible, donnant des conseils même pour des questions personnelles. J’ai également fourni quelques détails sur l’heure, le lieu, les appareils et les pièces de la maison. A partir de là, nous recevrons une réponse parfaitement structurée. Et c’est tout ce qu’il y a à programmer !

Marschalko a utilisé un raccourci Siri pour transformer cela en une véritable commande HomeKit.

Il l’a ensuite testé et a dit qu’il ne pouvait pas croire à quel point cela fonctionnait.

Notre exemple de requête était : « Je viens de remarquer que j’enregistre cette vidéo dans le noir au bureau.

Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet ? » Et nous avons reçu cette réponse : {

« action »: « commande »,

« lieu »: « bureau »,

« cible »: « lumière »,

« valeur »: « sur »,

« commentaire »: « Allumer la lumière pour vous. »,

« ScheduleTimeStamp »: « »

}

Il s’est également appuyé sur GPT-3 pour comprendre d’autres choses par lui-même.

Réglez la chambre à une température qui, selon vous, m’aiderait à mieux dormir.

L’IA a alors réglé le thermostat sur 19°C. Incidemment, cela me semble élevé pour dormir (j’opte moi-même pour 16 ° C) et illustre un danger potentiel avec cette approche: les IA GPT ne sont pas toujours douées pour obtenir des faits et des conseils consensuels.

Pas plus tard qu’hier, par exemple, Crumpe a dû annoncer une revue de tous ses articles écrits par l’IA après qu’une erreur vraiment stupide soit apparue.

Futurisme passé au peigne fin l’un des articles que Guglielmo a mis en évidence dans le message, à savoir l’article intitulé « Qu’est-ce que l’intérêt composé ? », et a trouvé une poignée d’erreurs graves. Bien que l’article ait été corrigé depuis, la version originale indiquait que « vous gagnerez 10 300 $ à la fin de la première année » – au lieu de seulement 300 $ – si vous déposez 10 000 $ sur un compte qui rapporte 3 % d’intérêts composés annuellement. L’IA a également commis des erreurs dans l’explication des paiements des taux d’intérêt des prêts et des certificats de dépôt ou des CD.

Pourtant, c’est une démo impressionnante, et elle illustre le potentiel d’un vraiment version intelligente de Siri. Espérons qu’Apple ait une équipe jouant avec un combo Siri GPT-3 – ou en créera un après avoir regardé cela.

