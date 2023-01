La nouvelle conception de Wikipédia améliore l’accès aux connaissances du monde

Qu’est-ce qui vient de se passer? Wikipédia est l’encyclopédie collaborative la plus utilisée sur Internet ou, comme ils aiment à le dire, la plus grande collection de connaissances ouvertes de l’histoire. Désormais, une conception mise à jour s’efforce de rendre ces connaissances encore plus conviviales et faciles d’accès pour les personnes du monde entier.

Wikipédia fait l’objet d’un rafraîchissement de la conception, la première mise à jour majeure de l’interface de bureau du site depuis plus de dix ans. Wikimedia Foundation, l’organisation à but non lucratif qui héberge les serveurs Wikipédia et d’autres projets connexes comme la plate-forme MediaWiki, a annoncé la refonte juste à temps pour le 22e anniversaire de Wikipédia (15 janvier).

« Le contenu et la popularité de Wikipédia ont considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies », explique la Fondation, avec une mine d’informations comprenant plus de 58 millions d’articles écrits dans plus de 300 langues. Des bénévoles du monde entier éditent et gèrent l’encyclopédie gratuite, tandis que les internautes visitent le site près de 16 milliards de fois par mois.

La Wikimedia Foundation cite une analyse mondiale sur les tendances numériques à partir de 2022, qui indique que le nombre de personnes non connectées à Internet est tombé en dessous de 3 milliards pour la première fois de l’histoire. Plus de 5 milliards d’internautes sont désormais en ligne, et la refonte de Wikipédia a été conçue pour répondre aux besoins de cette « prochaine génération d’internautes ».

La nouvelle conception devrait permettre à chacun, « quelle que soit sa familiarité avec Internet », de trouver et de consulter des connaissances dignes de confiance et fiables. L’interface de bureau améliorée comprend un nouveau panneau de navigation « table des matières » qui reste visible lorsque les utilisateurs font défiler la page, un lien mieux placé pour rechercher et changer les langues disponibles dans lesquelles un article est écrit, une largeur de ligne maximale qui devrait rendre textes longs plus agréables à lire et plus faciles à retenir.

Le bureau de Wikipédia offre désormais une expérience de recherche améliorée, avec des images et des descriptions pour faciliter la recherche d’articles, une nouvelle barre latérale pliable pour accéder aux nombreux outils fournis par Wikipédia sans distraire les utilisateurs de la lecture, et un en-tête mis à jour pour les utilisateurs connectés qui resteront au top pendant le texte défilement.

La refonte de Wikipédia est l’aboutissement d’un long projet d’amélioration du bureau et, comme tout contenu hébergé sur l’encyclopédie gratuite, elle est le résultat d’une collaboration de 30 groupes de bénévoles différents du monde entier. La nouvelle conception a été façonnée par les connaissances de la recherche mondiale et les commentaires des utilisateurs, et s’inspire de la même idée fondamentale d’équité des connaissances dont est née la Wikimedia Foundation.

« La mise à jour du bureau de Wikipédia est l’une des améliorations majeures apportées par la Wikimedia Foundation pour aider les gens à accéder facilement aux connaissances du monde », a déclaré Selena Deckelmann, directrice des produits et de la technologie à la Wikimedia Foundation. Les nouvelles fonctionnalités « visent à répondre aux besoins de notre public de plus en plus diversifié », a déclaré Deckelmann, « tout en gardant l’impression simple et directe à laquelle des millions de personnes ont fait confiance au cours des 22 dernières années ».