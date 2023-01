Le nouveau HomePod est essentiellement l’ancien HomePod – avec un nouvel espoir

Apple gère toujours la surprise occasionnelle, et hier était un exemple intéressant. Près de deux ans après l’arrêt du HomePod d’origine, Apple a lancé un nouveau HomePod.

Ou plutôt, il a essentiellement réédité le HomePod original, au même prix que la société facturait pour la dernière fois le modèle abandonné…

Découvrez le nouveau HomePod – identique à l’ancien HomePod

Bien sûr, il existe quelques différences entre les anciens et les nouveaux modèles.

Du côté positif, l’écran – bien qu’il ne soit ni plus intelligent ni plus utile – est plus grand. L’audio de calcul serait légèrement amélioré, probablement grâce à la puce S7 plus puissante remplaçant l’A8. Et il obtient une pincée de fonctionnalités de maison intelligente, à savoir un capteur de température, un capteur d’humidité et (plus tard) une reconnaissance sonore – ainsi qu’une puce U1 et une prise en charge de la norme Matter smart home.

En revanche, sept tweeters ont été remplacés par cinq, et six micros par quatre. Apple dira sans aucun doute que le meilleur traitement compense cela, mais ce sont probablement des mesures de réduction des coûts pour rendre le prix de 299 $ viable par rapport aux 349 $ d’origine. Ou, en d’autres termes, pour compenser la remise de 50 $ qu’Apple a dû offrir pour essayer de stimuler les ventes.

Mais, honnêtement, ce n’est qu’une mise à jour mineure de l’original.

Cela semble étrange, mais je pense que cela peut fonctionner

À première vue, c’est une chose très, très étrange à faire:

Lancer un produit pour 349 $

Trouvez qu’il ne se vend pas très bien

Remise à 299 $

Trouvez qu’il ne se vend toujours pas très bien

Arrêtez-le

Attendre presque deux ans

Lancer essentiellement le même produit, au même prix

Mais… une chose a changé entre-temps. À savoir, beaucoup de gens ont acheté beaucoup de minis HomePod. Je soupçonne qu’ils ont peut-être appris trois choses.

Premièrement, l’intelligence, certes limitée, des haut-parleurs intelligents d’Apple n’est pas vraiment la question. Comme je le dis depuis longtemps, les HomePod sont d’abord des haut-parleurs, et les appareils intelligents seulement comme un bonus mineur.

Deuxièmement, l’audio multi-pièces est génial ! Cela a traditionnellement été une entreprise relativement coûteuse, mais le HomePod mini l’a rendu abordable. Je suppose que la majorité des ventes de mini HomePod étaient destinées à des personnes achetant plus d’un haut-parleur pour plus d’une pièce.

Troisièmement, la qualité audio du HomePod mini est… eh bien, à peu près ce que vous attendez d’un haut-parleur à 100 $.

Donc ma théorie sur la pensée d’Apple est la suivante…

Beaucoup de gens sont maintenant totalement vendus sur l’audio multi-pièces et ont constaté que l’intelligence limitée n’était en quelque sorte pas pertinente. Ayant apprécié les avantages, mais également expérimenté la qualité audio limitée, ils sont maintenant prêts à dépenser plus pour les mêmes avantages avec un son bien meilleur.

Comme mon collègue Chance Miller l’a écrit l’année dernière, HomePod était un produit dont la vraie valeur n’est devenue évidente pour beaucoup qu’après son arrêt.

Trois ans plus tard, je commence à me demander si nous aurions pu prendre le HomePod d’origine pour acquis. C’était un produit de niche, bien sûr, mais maintenant qu’il n’y a pas de remplacement clair sur le marché, il est clair qu’il a très bien servi un cas d’utilisation spécifique.

Nous avons tous les deux suggéré qu’Apple devrait le relancer. (Certes, nous étions tous les deux à 50 dollars sur le prix.)

Eh bien, la société a maintenant. Nous devrons bien sûr attendre pour voir si c’était la bonne décision, mais je suis optimiste, et vous ? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

