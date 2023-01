Lucid Games aidera au développement de Sea of ​​​​Thieves

Il semblerait que Rare ait décidé de faire confiance à un studio externe pour les aider à développer Sea of ​​​​Thieves. Le jeu populaire du studio Microsoft propose des mises à jour depuis près de cinq ans depuis son lancement. Cependant, avec le développement d’Everwild, il semble qu’ils manquent de mains pour travailler sur les mises à jour de Sea of ​​​​Thieves et s’appuieront sur Lucid Games pour cette question.

Rare confie à Lucid Games le développement des mises à jour de Sea of ​​​​Thieves

Lucid Games a annoncé qu’il travaillera sur le jeu d’action-aventure en ligne Sea of ​​​​Thieves, co-développant du contenu pour le jeu avec le développeur Rare. Le développeur basé à Liverpool a fait l’annonce via un fil Twitter dans lequel il a également mentionné que l’entreprise embauchait.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous travaillons avec @RareLtd au @SeaOfThieves! Cela a été incroyable de les soutenir dans leur aventure passionnante de pirates et nous avons hâte de voir où ce voyage légendaire nous mènera ! ⚔️ pic.twitter.com/KDAKg1put4 —Jeux Lucides (@LucidGamesLtd) 18 janvier 2023

Lucid Games a été créé en 2011 par d’anciens développeurs de Bizarre Creations après la fermeture de ce studio par Activision. Depuis sa création, Lucid Games a travaillé sur des titres comme Geometry Wars 3 : Dimensions, Grand Theft Auto : Liberty City Stories, et plus récemment Destruction AllStars. Le studio compte actuellement environ 150 développeurs sous son aile.

Près de cinq ans après sa sortie, Sea of ​​​​Thieves, un jeu d’action-aventure sur le thème des pirates, est toujours aussi fort et ajoute constamment de nouveaux contenus. Nous verrons si cette aide plus approfondie de Lucid Games permet à Rare d’avancer avec Everwild. Rappelons que ce jeu a été annoncé il y a trois ans et nous n’en savons rien.

Les studios Microsoft continuent de travailler à un bon rythme et il semble qu’ils ne ressentent aucune pression ou maltraitance lorsqu’il s’agit de travailler. Nous verrons si cette aide de Lucid Games permet à Rare de montrer plus d’Everwild et de découvrir en quoi consiste ce jeu énigmatique.