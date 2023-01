WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité de statut

Si vous utilisez la version bêta d’Android, une nouvelle fonctionnalité d’état que WhatsApp teste peut vous être proposée en premier.

Il y a maintenant la possibilité de partager une sorte de « note vocale » dans le statut de WhatsApp. Vous pouvez partager un bref message vocal dans le statut au lieu d’enregistrer une vidéo pour communiquer avec vos contacts.

WhatsApp pour apporter de nouvelles fonctionnalités à son statut

Ce message peut durer jusqu’à 30 secondes, selon WABetaInfo, qui peut déjà tester cette nouvelle fonctionnalité. À quelle date la nouvelle fonctionnalité sera-t-elle lancée ? Avec WhatsApp, ce n’est jamais vraiment évident et dépend maintenant aussi du déroulement du test bêta. Et si vous pouvez déjà utiliser cette fonction dans la bêta, elle ressemble à ceci :

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Certains bêta-testeurs chanceux peuvent désormais envoyer des notes audio sous forme de mises à jour de statut en accédant à la fonctionnalité dans la zone de statut du texte, comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, si elle est activée pour eux. En permettant aux utilisateurs de supprimer un enregistrement avant de le partager, WhatsApp donne également aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs enregistrements vocaux. Comme on le savait déjà, les notes vocales ne peuvent être enregistrées que pendant 30 secondes maximum. Et pour entendre les notes vocales publiées via le statut, les utilisateurs doivent mettre à jour leur version de WhatsApp.

Comme toujours, le chiffrement de bout en bout garantit que seules les personnes que vous sélectionnez dans vos paramètres de confidentialité peuvent écouter les notes vocales publiées en tant que mises à jour de statut. Les notes vocales partagées via les mises à jour de statut disparaissent après 24 heures, tout comme les photos et les vidéos, bien que les utilisateurs aient toujours la possibilité de supprimer les notes vocales pour tout le monde une fois qu’elles ont été disponibles en tant que mises à jour de statut.

Après avoir téléchargé la version bêta la plus récente sur le Google Play Store, un petit groupe de bêta-testeurs chanceux a pu envoyer des notes audio via des mises à jour de statut. Au cours des prochaines semaines, la fonctionnalité sera disponible pour encore plus de personnes.