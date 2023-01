Gatik, l’engagement de Microsoft pour la conduite autonome

Microsoft est en pourparlers avancés depuis le début de l’année pour investir dans Gatik. Une startup autonome basée en Californie, dans le cadre de son partenariat cloud avec l’entreprise. Ces informations ont une certaine pertinence étant parvenues à Reuters de sources proches des pourparlers.

Gatik, la passerelle vers les véhicules autonomes pour Microsoft

Microsoft prévoit d’investir plus de 10 millions de dollars dans un tour de financement qui valorise Gatik à plus de 700 millions de dollars, ont ajouté les sources. Dans le cadre de l’accord, Gatik utilisera le cloud Microsoft et la plate-forme Azure dans le développement d’une technologie de livraison autonome pour les camions. Un accord dont les deux parties bénéficient clairement. Comme d’habitude, Microsoft et Gatik ont ​​refusé de commenter.

Comme d’autres grandes entreprises technologiques, Microsoft a récemment investi des fonds dans la technologie de conduite autonome. En janvier 2021, Microsoft a investi dans Cruise, propriété de General Motors et axée sur les robotaxis, dans le cadre d’un accord qui valorisait l’entreprise à 30 milliards de dollars. Cruise prévoit d’utiliser Azure pour alimenter ses solutions de véhicules autonomes à des fins commerciales et est en concurrence avec Waymo d’Alphabet et Zoox d’Amazon.

Il semble que les grandes technologies ne veulent pas rester les bras croisés pendant que de nouveaux marchés émergent. Pouvoir être en position dominante est quelque chose de très intéressant pour ces entreprises alors qu’elles intègrent leurs services dans ces nouvelles entreprises. Nous verrons quel est le pari le plus intéressant, Waymo, Zoox ou Gatik. Quoi qu’il en soit, les grandes entreprises technologiques continueront de gagner.