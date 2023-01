Meilleur casque PS5 : les meilleurs choix pour les joueurs en 2023

Par rapport à l’année dernière, il est maintenant plus facile pour vous d’obtenir une PS5. Avec l’installation des scalpeurs, les stocks de la console de jeu sont devenus assez stables. Et si vous avez déjà une PS5, vous êtes peut-être l’une des personnes à la recherche des meilleurs casques PS5, surtout maintenant que la PS5 bénéficie bientôt de l’intégration de Discord.

Maintenant, le fait est que la PS5 ne prend pas en charge l’audio Bluetooth. Cela vous limitera dans une certaine mesure en ce qui concerne les casques que vous pouvez utiliser. Pourtant, il existe d’excellentes options filaires / sans fil. Et si vous savez lesquels prendre en compte, vous pouvez certainement vous retrouver avec quelque chose de haut de gamme dans tous les facteurs.

Meilleurs écouteurs PS5 pour 2022

Casque sans fil Sony Pulse 3D – Meilleur casque global pour PS5

Le casque sans fil Sony Pulse 3D présente des avantages majeurs. Pour commencer, Sony l’a conçu spécifiquement pour la PS5. Cela indique que vous pouvez compter entièrement sur lui pour offrir une excellente expérience de jeu avec la console.

Plus important encore, cela vous permettra de profiter des fonctionnalités audio 3D de la PS5. En d’autres termes, vous pouvez obtenir une expérience audio de jeu immersive avec. De plus, il s’accorde parfaitement avec la PS5, vous permettant de faire correspondre l’esthétique de la console de jeu.

De plus, nous avons trouvé qu’il était moins cher que la plupart des autres casques. Ainsi, vous n’avez même pas besoin de dépenser beaucoup pour obtenir une paire des meilleurs écouteurs pour PS5.

Caractéristiques mises en évidence

Ajusté pour l’audio 3D sur PS5

Conçu pour les joueurs

Confortable

Possède des commandes de réglage audio rapides

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless – Meilleur casque PS5 compatible ANC

En tant que successeur de SteelSeries Arctis Pro Wireless, le Nova Pro va encore plus loin. Il est livré avec une grande transparence et des modes d’annulation active du bruit (ANC). Grâce à ces modes, vous pouvez vivre une expérience de jeu totalement sans distraction.

SteelSeries s’est également débarrassé du bandeau de masque de ski que l’on retrouvait dans les modèles précédents. Au lieu de cela, celui-ci opte pour une bande de casque extensible. Ainsi, vous pouvez jouer avec l’ajustement et offrir de grands niveaux de confort.

Il y a aussi un micro rétractable. Et la grande partie à ce sujet est qu’il se trouve au ras de l’oreillette. Et même s’il est livré avec un DAC de jeu plus petit qu’auparavant, vous pouvez toujours le connecter à deux appareils simultanément.

Caractéristiques mises en évidence

Livré avec les modes ANC et transparence

Dispose d’un design confortable

Dispose d’un microphone encastré

Ajustable

Master & Dynamic MG20 – Meilleur casque PS5 Premium

Les Xbox Series X et S ont leurs propres casques de jeu de luxe. Eh bien, maintenant, la PS5 l’a aussi! C’est le Master & Dynamic MG20. Bien que ce soit un peu cher, vous en aurez pour chaque centime que vous paierez.

Premièrement, le Master & Dynamic MG20 offre un son de très haute qualité, tout cela grâce à ses haut-parleurs haut de gamme. Il ne lésine pas non plus sur la qualité de fabrication. La construction générale est faite de matériaux haut de gamme, tels que le magnésium pour les oreillettes et le cuir d’agneau pour les coussinets.

Plus important encore, il est fourni avec un adaptateur à faible latence, qui vous permettra d’être en avance sur vos adversaires dans les jeux compétitifs. Et n’oublions pas de mentionner que le casque peut offrir jusqu’à 22 heures d’autonomie !

Caractéristiques mises en évidence

Version premium

Drivers haut de gamme

Son surround 7.1 intégré

22 heures d’autonomie

Razer Nari Ultimate – Meilleur casque de jeu riche en fonctionnalités pour PS5

Razer ne nécessite aucune introduction. Et si vous avez déjà entendu parler de Nari Ultimate, vous savez probablement que c’est génial pour les jeux sur PC. Eh bien, c’est aussi un excellent choix en tant que meilleur casque de jeu pour PS5 ! Il possède de nombreuses fonctionnalités qui vous offriront une expérience de jeu supérieure sur PlayStation 5.

Il y a un micro rétractable, Audio spatial THX, une batterie haute capacité et une fonction audio haptique avancée. Vous vous inscrirez sans aucun doute pour une expérience de jeu améliorée sur votre PlayStation 5 avec le Razer Nari Ultimate.

Caractéristiques mises en évidence

16 heures d’autonomie

Audio spatial THX

Micro rétractable

Bouton de sourdine facile d’accès

Razer Kraken X – Meilleur casque abordable pour PlayStation 5

Qui a dit que vous deviez dépenser beaucoup pour obtenir des écouteurs de bonne qualité pour PS5 ? Vous ne le faites pas ! Prenez le Razer Kraken X Console Edition, par exemple, et bien qu’il s’agisse d’un casque abordable, il ne lésine pas sur les facteurs importants.

Il a la même option de son surround 7.1 que vous trouverez normalement dans les écouteurs haut de gamme. Ensuite, il y a un excellent micro antibruit. À notre avis, le micro fait un excellent travail pour alimenter votre voix. Quoi qu’il en soit, vous serez en mesure de communiquer clairement avec vos coéquipiers.

Le casque est même livré avec des commandes sur l’oreille. Ceux-ci vous permettront de régler rapidement le volume ou de couper le micro.

Caractéristiques mises en évidence

Socket en charge du son surround 7.1

Excellent micro antibruit

Conception confortable

Commandes rapides sur l’oreille

Obtenir le meilleur casque pour PlayStation 5

Tout le monde n’aime pas utiliser un casque lorsqu’il joue. Cependant, obtenir le meilleur casque pour PS5 est crucial si vous jouez à des jeux multijoueurs avec vos amis. Et si vous choisissez l’une des options décrites ci-dessus, vous aurez forcément une excellente expérience de jeu. Alors, choisissez votre budget et choisissez-en un sans trop réfléchir !