La nouvelle vidéo Atlas de Boston Dynamics montre comment le robot pourrait aider les ouvriers du bâtiment

Avis de l’éditeur : Regarder l’évolution du robot Atlas de Boston Dynamics suscitera probablement l’un des deux sentiments suivants : se demander comment la machine devient plus humaine dans ses capacités qui pourraient profiter au monde, ou la terreur alors que nous voyons la première étape d’un machine qui pourrait, au mieux, prendre des emplois et, au pire, nous asservir tous. Quoi qu’il en soit, la nouvelle vidéo de l’entreprise est assez impressionnante.

La dernière vidéo de démonstration présentant les talents d’Atlas illustre le chemin parcouru par le robot et le potentiel de ses utilisations pratiques. La machine bipède pouvait à peine marcher à son arrivée. En 2017, il effectuait du parkour et des backflips. Un an plus tard, Atlas faisait du jogging, sautait par-dessus des bûches et bondissait d’une marche de 40 cm à l’autre, utilisant ses jambes, ses bras et son torse pour conduire ses sauts et pour s’équilibrer. Il est passé à la gymnastique complète en 2019.

Comme certains des autres robots de l’entreprise, les applications pratiques d’Atlas suscitent depuis longtemps des questions. Ces questions ont été résolues dans la dernière vidéo de démonstration Atlas de Boston Dynamics, dans laquelle les nouvelles pinces à main, vues pour la première fois dans une publicité du Super Bowl, permettent au robot d’aider un (faux) ouvrier du bâtiment.

Regarder Atlas ramasser un 2×8 et l’utiliser pour créer un pont avant de naviguer dans l’échafaudage tout en portant un pack d’outils est assez incroyable. Le robot est également capable de lancer un sac au travailleur en utilisant un saut à 180 degrés, terminant son affichage avec un retournement multi-axes à 540 degrés que les ingénieurs du projet ont surnommé le « Sick Trick », ce qui est beaucoup plus avancé que le parkour qu’il a montré précédemment.

Nous ne devrions probablement pas nous inquiéter des chantiers de construction entiers remplis de robots Atlas pour l’instant : cela fait encore beaucoup d’erreurs qui sont éditées à partir de ces vidéos. Le responsable des contrôles d’Atlas, Ben Stephens, a déclaré que les chercheurs sont encore « loin » de créer des robots humanoïdes capables de s’attaquer régulièrement à des tâches salissantes et dangereuses dans le monde réel.

Boston Dynamics ne vend actuellement que deux modèles de robots : Stretch, utilisé dans les entrepôts pour déplacer des cartons ; et Spot, qui est utilisé pour diverses tâches, y compris la surveillance et la cartographie. Avec cette dernière vidéo, Atlas semble être sur la lenteur de trouver son métier idéal. Heureusement, Boston Dynamics avait précédemment demandé aux gens de ne pas utiliser ses robots comme armes.