La puce M3 3 nm d’Apple devrait faire ses débuts dans MacBook Air avant les modèles Pro

Selon un récent rapport de la publication taïwanaise DigiTimes, Apple a l’intention de sortir un nouveau MacBook Air au second semestre 2023, éventuellement avec une puce de 3 nm. Cette puce serait très probablement la nouvelle génération M3 d’Apple, offrant des performances plus rapides et une meilleure efficacité énergétique que les puces 5 nm actuelles d’Apple.

Le rapport cite des sources de l’industrie mais ne fournit pas d’informations supplémentaires sur le MacBook Air ou une date de lancement ferme. Il convient de noter, cependant, que le partenaire de fabrication de puces d’Apple, TSMC, a récemment commencé la production de masse de puces 3 nm fin décembre. Cela indique que la puce M3 du prochain MacBook Air et la puce A17 Bionic des modèles d’iPhone 15 Pro plus tard cette année pourraient être l’une des premières puces 3 nm d’Apple.

La puce 3 nm surpassera la puce 5 nm actuelle en termes de performances et d’efficacité énergétique. Cela indique que le nouveau MacBook Air basé sur M3 gérera facilement des tâches plus intensives, telles que le montage vidéo et le rendu 3D, tout en offrant une autonomie de batterie plus longue.

M3 Pro et M3 Max Macbook Pro sortiront en 2024

Apple a récemment annoncé son Mac mini basé sur M2 Pro et basé sur M 2 Max Les Macbook Pro, qui sont 25 % plus rapides que leurs prédécesseurs. Selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, il convient également de noter que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces recevront des puces M3 Pro et M3 Max 3 nm en 2024. Cela suivrait un schéma familier pour Apple, qui a lancé le M1 et Puces M2 dans le MacBook Air, suivies des versions Pro et Max de ces puces dans le MacBook Pro plus tard.

Cependant, il y a quelques mises en garde à ce rapport à considérer. Pour commencer, ce sont les mêmes DigiTimes auteurs qui ont affirmé à tort que les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces récemment annoncés avec des puces M2 Pro et M2 Max seraient «retardés» au-delà du début de 2023. Deuxièmement, l’analyste de l’industrie de l’affichage Ross Young a prédit le mois dernier qu’un MacBook 15 pouces Air serait disponible dans la première moitié de 2023. Si le rapport d’aujourd’hui est correct, les MacBook Air 13 pouces et 15 pouces avec des puces de 3 nm sortiront dans la seconde moitié de 2023.

Le nouveau MacBook Air, avec ses performances puissantes et son efficacité énergétique améliorée, sera un excellent choix pour les professionnels, les étudiants et tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur portable puissant et fiable.