ChatGPT : qu’est-ce que c’est, comment ça marche et comment utiliser l’intelligence artificielle

Le chatbot gratuit d’OpenAI est extraordinaire : il a révolutionné l’intelligence artificielle en créant de nouvelles possibilités et de nombreux doutes sur l’avenir des technologies.

ChatGPT, pour le moment, est la « chose » non humaine la plus intelligente au monde. Il est capable d’écrire un essai philosophique sur David Hume, de composer des codes, de demander des conseils d’amour à Jane Austen et d’avoir une conversation sur Tinder. Le chatbot, qui utilise l’intelligence artificielle, est capable de répondre à toutes les questions posées par les utilisateurs, et c’est la première fois qu’un outil aussi puissant est mis à la disposition du grand public via une interface gratuite et immédiate.

Il a été créé par OpenAI, une société d’IA de San Francisco, qui a publié sur sa plateforme ChatGPT, un grand modèle de langage (LLM), augmenté d’une interface conversationnelle. Cela indique qu’il a lu pratiquement tout ce qui circule sur le web et formule chaque réponse sur cette base. Il est polyvalent, brillant et très doué pour imiter la parole humaine. Tellement bon qu’il fait peur, et en fait, beaucoup ont élevé la voix contre le chatbot OpenAi.

Comment fonctionne ChatGPT

ChatGPT fait partie des modèles GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), une intelligence artificielle basée sur l’apprentissage automatique non supervisé. Ils travaillent en utilisant une technique connue sous le nom de transformateur, en un mot, ils utilisent un réseau de neurones pour analyser et comprendre le sens d’un texte. Pour être précis, ChatGPT fait partie de la famille InstructGPT, donc des modèles formés grâce au deep learning mais ensuite optimisés grâce au renforcement humain.

Le chatbot fonctionne à travers un grand modèle de langage développé par OpenAI. Le modèle a été formé sur des centaines de téraoctets de texte, essentiellement tout ce qui est publié en ligne. C’est pourquoi il parvient à interagir avec les utilisateurs d’une manière étonnamment humaine. Les LLM sont des modèles mathématiques de la distribution statistique des « jetons » dans un grand corpus de texte généré par l’homme. Les jetons sont des mots, des parties de mots ou des caractères uniques, ainsi que des signes de ponctuation.

Ainsi, par exemple, si vous écrivez sur ChatGPT : « La première personne à avoir marché sur la lune était… », il vous répondra « Neil Armstrong ». Évidemment, le chatbot ne sait rien de la mission Apollo, mais il analyse quels mots sont les plus susceptibles d’apparaître dans la séquence. Pour illustrer, ChatGPT pourrait être l’arrière-petit-enfant de la correction automatique des messages. Cela fonctionne comme le système de texte prédictif sur nos smartphones.

Non seulement cela, ChatGPT utilise également les réponses des utilisateurs pour améliorer les performances, ce type d’apprentissage RLHF permet au chatbot de suivre les instructions et de générer des réponses toujours plus précises et satisfaisantes.

À quoi sert ChatGPT et ce qu’il peut faire

ChatGPT est polyvalent, un foyer créatif de possibilités. Il est capable de produire un essai universitaire, opposant par exemple deux théories différentes sur le nationalisme économique, mieux que l’étudiant moyen. Il peut composer des résumés pour la thèse, collecter toutes les données nécessaires à la réalisation d’une recherche puis les transformer en texte écrit de manière cohérente, lucide et claire. Peut contester des locaux incorrects et refuser des demandes inappropriées. Les utilisateurs peuvent également demander des reformulations, des résumés et des extensions des textes produits. Pour cette raison, l’IA est devenue l’outil parfait pour copier à l’école ou au collège.

Il peut aussi écrire des chansons, des scénarios, des nouvelles. Et en fait, les artistes contemporains utilisent déjà ChatGPT comme partenaire de brainstorming ou source d’inspiration, le premier conte de fées écrit par une IA a été récemment publié en Italie.

Il s’est également avéré utile pour élaborer des plans de repas avec un comptage correct des calories. Par exemple, un utilisateur a demandé à l’intelligence artificielle de calculer ses besoins nutritionnels et de préparer un menu du jour afin d’atteindre le poids souhaité. Beaucoup demandent des conseils pour rédiger des bios Tinder ou trouver la bonne question pour démarrer la conversation avec une correspondance.

ChatGPT, a également écrit des blagues, inventé de nouvelles langues, non seulement le chatbot peut être préréglé pour parler et converser comme une personne célèbre, afin que nous puissions demander à George RR Martin des aperçus de la fin écrite de Game of Thrones (nous l’avons fait) , ou parler de problèmes d’amour avec Jane Austen.

L’une de ses compétences les plus inattendues est l’écriture de code. L’expert en logiciel Dan Shipper a déclaré au Guardian qu’il avait passé les vacances de Noël à expérimenter ChatGPT en tant qu’assistant de programmation. « C’est incroyablement efficace, en 5 minutes vous pouvez avoir quelque chose qui fonctionne, avant que cela n’ait pris des heures. Cependant, pour l’utiliser, vous devez connaître la programmation », a expliqué Shipper.

Quelles sont les limites de cette intelligence artificielle

Comme l’histoire nous l’enseigne, nous surestimons généralement l’effet à court terme des nouvelles technologies, tout en sous-estimant les implications à long terme qu’elles auront. Et ChatGPT ne fait pas exception. Par exemple, l’IA est devenue l’outil parfait pour copier à l’école ou au collège, plusieurs cas de plagiat ont été découverts par des enseignants, à tel point que toutes les écoles de New York ont ​​interdit le chatbot. En fait, il existe déjà des outils pour identifier les traces de ChatGPT dans les écrits.

En décembre, le chercheur d’OpenAI, Scott Aaronson, a révélé que la société travaillait sur une nouvelle solution pour « filigraner » le texte généré par GPT avec un « signal secret inaudible » qui identifie la source. L’informaticien de l’Université de Princeton, Edward Tian, ​​a conçu l’application GPTZero, capable de « déchiffrer rapidement et efficacement si un humain ou ChatGPT a écrit un essai ».

Cependant ChatGPT n’est pas parfait. Il génère des réponses en faisant des hypothèses probabilistes sur des fragments de texte, ce qui le rend enclin à donner de mauvaises réponses. Le chatbot n’est donc pas fiable et, se nourrissant de ce qui est publié en ligne, il n’est même pas à l’abri des stéréotypes et des préjugés. Non seulement cela, contrairement à Google, ChatGPT n’explore pas le Web et ses connaissances sont limitées à 2021, donc tout ce qui s’est passé après cela est envisagé par le chatbot.

Les implications sociales potentielles de ChatGPT sont difficiles à prévoir. Certains voient le début de la fin de tout travail intellectuel en col blanc et voient dans le chatbot un signe avant-coureur d’un chômage de masse. Peut-être que ce sera juste un outil ingénieux qui s’intégrera dans les pratiques bureaucratiques de base, par exemple un robot avocat capable de défendre un accusé qui doit payer une amende ou demander un remboursement à la compagnie aérienne existe déjà. Comprendre maintenant les risques que ChatGPT a sur ses genoux est difficile simplement parce que le chatbot n’est même pas le meilleur modèle d’intelligence artificielle d’OpenAI, qui sortira probablement, comme l’a expliqué la société, cette année.

Comment utiliser ChatGPT

L’utilisation de ChatGPT est très simple, l’immédiateté est l’une des forces d’OpenAI. Il vous suffit de vous inscrire en saisissant un email et le mot de passe qui seront utilisés pour accéder au site. Vous pouvez également utiliser votre compte Google ou Microsoft

Une fois inscrit, cliquez sur « essayer ChatGPT » pour accéder à l’interface conversationnelle. À ce stade, vous pouvez écrire des questions ou des demandes à soumettre au chatbot dans l’espace prévu. Dans la page d’accueil de ChatGPT, il y a déjà quelques suggestions pour démarrer l’interaction. Entrez simplement n’importe quelle invite sur la ligne de commande et appuyez sur ENTRÉE.

ChatGPT répondra automatiquement, utilisant les informations à sa disposition pour fournir des réponses cohérentes et réalistes, voire originales. Pas besoin de définir les paramètres du modèle.

CHATGPT | L’interface conversationnelle du chatbot IA

CHATS GPT | Le chatbot répond aux questions après avoir saisi l’invite.

Quelles sont les différences par rapport aux autres modèles d’intelligence artificielle

Au cours de la dernière décennie, les chatbots IA ont été terribles. Les outils d’IA se sont bien comportés dans des tâches étroites et bien définies, telles que la rédaction de textes marketing, mais ont souvent échoué lorsqu’on leur a demandé de sortir de leur zone de confort. Puis vint ChatGPT.

Une caractéristique qui le rend différent de tous les autres est la possibilité d’avoir une conversation interactive. La plupart des chatbots IA sont « sans état », ce qui indique qu’ils traitent chaque nouvelle demande comme une ardoise vierge et ne sont pas programmés pour se souvenir ou apprendre des conversations précédentes. Mais ChatGPT peut se souvenir de ce qu’un utilisateur lui a dit auparavant, d’une manière qui pourrait également rendre possible la création de bots de thérapie personnalisés.