Nouveau MacBook Pro désormais officiel : puces M2 Pro et M2 Max, HDMI 8K, Wi-Fi 6E

Le MacBook Pro dernière génération d’Apple est désormais officiel. Les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces mis à niveau intègrent les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max. Les autres mises à jour incluent le Wi-Fi 6E pour la première fois, la mise à niveau HDMI avec prise en charge de l’affichage 8K, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur les nouveautés de ces mises à jour MacBook Pro…

Le nouveau MacBook Pro est désormais officiel

La puce M2 Pro du nouveau MacBook Pro dispose d’un processeur jusqu’à 12 cœurs et d’un processeur graphique jusqu’à 19 cœurs. Vous pouvez également ajouter jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée. Le M2 Max peut aller encore plus loin, y compris un GPU jusqu’à 38 cœurs, doubler la bande passante de la mémoire unifiée et jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée.

Les options de configuration de stockage sur les nouveaux modèles de MacBook Pro vont de 512 Go sur le bas de gamme et jusqu’à 8 To sur le haut de gamme. Les machines sont disponibles dans les mêmes options de couleur gris sidéral et argent que la génération précédente.

Notamment, Apple affirme également que ces nouvelles mises à jour du MacBook Pro offrent « la plus longue durée de vie de la batterie jamais vue sur un Mac », avec jusqu’à 22 heures d’autonomie :

Apple a annoncé aujourd’hui les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M2 Pro et M2 Max, le silicium professionnel de nouvelle génération d’Apple qui offre des performances et une autonomie de batterie encore plus économes en énergie aux utilisateurs professionnels. Avec M2 Pro et M2 Max – la puce la plus puissante et la plus efficace au monde pour un ordinateur portable professionnel – MacBook Pro s’attaque à des tâches exigeantes, comme le rendu d’effets, qui est jusqu’à 6 fois plus rapide que le MacBook Pro Intel le plus rapide, et l’étalonnage des couleurs, qui est jusqu’à 2 fois plus rapide. S’appuyant sur l’efficacité énergétique sans précédent du silicium Apple, l’autonomie de la batterie du MacBook Pro atteint désormais 22 heures, soit la plus longue autonomie de la batterie jamais vue sur un Mac. Pour une connectivité améliorée, le nouveau MacBook Pro prend en charge le Wi-Fi 6E, qui est jusqu’à deux fois plus rapide que la génération précédente, ainsi que le HDMI avancé, qui prend en charge les écrans 8K pour la première fois. Avec jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée dans le modèle M2 Max, les créateurs peuvent travailler sur des scènes si volumineuses que les ordinateurs portables ne peuvent même pas les exécuter.

En plus des puces M2 Pro et M2 Max à l’intérieur, les nouveaux modèles de MacBook Pro incluent également quelques autres améliorations. Le port HDMI a été mis à jour vers la norme HDMI 2.1, qui prend en charge les écrans 8K jusqu’à 60 Hz et les écrans 4K jusqu’à 240 Hz. Pour la première fois, le MacBook Pro offre également désormais une connectivité Wi-Fi 6E, qui, selon Apple, offre des vitesses «jusqu’à deux fois plus rapides» qu’auparavant.

Performances M2 Pro et M2 Max

Ces machines offrent notre premier aperçu des nouvelles puces M2 Pro et M2 Max, qui n’étaient auparavant disponibles sur aucune machine. Voici quelques statistiques sur les performances du M2 Pro, selon Apple :

30 % de performances graphiques en plus

Neural Engine est 40 % plus rapide, ce qui accélère les tâches d’apprentissage automatique telles que l’analyse vidéo et le traitement d’images

Le rendu des titres et des animations dans Motion est jusqu’à 80 % plus rapide que le MacBook Pro Intel le plus rapide et jusqu’à 20 % plus rapide que la génération précédente.

La compilation dans Xcode est jusqu’à 2,5 fois plus rapide que le MacBook Pro Intel le plus rapide et près de 25 % plus rapide que la génération précédente.

Le traitement des images dans Adobe Photoshop est jusqu’à 80 % plus rapide que le MacBook Pro Intel le plus rapide et jusqu’à 40 % plus rapide que la génération précédente.

Et les performances du M2 Max sont les suivantes :

Processeur 12 cœurs avec jusqu’à huit cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité offrant jusqu’à 20 % de performances en plus par rapport à M1 Max

Le rendu des effets dans Cinema 4D est jusqu’à 6 fois plus rapide que le MacBook Pro Intel le plus rapide et jusqu’à 30 % plus rapide que la génération précédente.

L’étalonnage des couleurs dans DaVinci Resolve est jusqu’à 2 fois plus rapide que le MacBook Pro Intel le plus rapide et jusqu’à 30 % plus rapide que la génération précédente.

Le communiqué de presse complet d’Apple est sur son site Web. Les nouvelles machines sont disponibles à la commande aujourd’hui, le 17 janvier, avec une disponibilité à partir du 24 janvier.

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces avec M2 Pro commence à 1 999 $, ou 1 849 $ pour l’éducation. Le MacBook Pro 16 pouces avec M2 Pro commence à 2 499 $, ou 2 299 $ pour l’éducation.

