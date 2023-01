Apple lance un nouveau Mac mini avec puce M2 et M2 Pro, prix de départ inférieur de 599 $

Apple a lancé aujourd’hui la nouvelle gamme Mac mini, disponible avec les puces M2 et M2 Pro à l’intérieur. Le M2 Mac mini commence à un nouveau prix inférieur de 599 $. Le M2 Pro Mac mini commence à 1299 $. Un rabais d’éducation de 100 $ est disponible pour les écoles et les étudiants.

La puce M2 Pro intègre un processeur 12 cœurs et un processeur graphique 19 cœurs, avec jusqu’à 32 Go de RAM. Le nouveau Mac mini est disponible à la commande aujourd’hui, les premières livraisons arrivant la semaine prochaine, à partir du 24 janvier.

Le Mac mini continue d’offrir un large éventail d’E/S. Le M2 Mac mini comprend deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un port HDMI, Gigabit Ethernet (option 10 Gigabit) et une prise casque. Le M2 Pro Mac mini ajoute deux ports Thunderbolt 4 supplémentaires.

Les deux configurations de Mac mini sont livrées avec la prise en charge du Wi-Fi 6E, la norme de réseau sans fil la plus rapide. Les machines prennent également en charge Bluetooth 5.3.

Par rapport au M1 Mac mini de la génération précédente, Apple affirme que la puissance du M2 Pro offre des performances jusqu’à 2,5 fois plus rapides dans Affinity Photo, un transcodage ProRes 4,2 fois plus rapide dans Final Cut Pro et un gameplay jusqu’à 2,8 fois plus rapide dans Resident Evil Village.

Vous pouvez commander le nouveau Mac mini dès maintenant sur l’Apple Store en ligne. La configuration du modèle de base pour 599 $ comprend une puce M2 avec un processeur à 8 cœurs, un GPU à 10 cœurs, un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM. La configuration du modèle de base de 1299 $ pour la puce M2 Pro comprend un processeur à 10 cœurs, un GPU à 16 cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

La nouvelle gamme indique également qu’Apple a cessé de proposer le Mac mini Intel, ce qui laisse le Mac Pro comme le seul Mac restant en vente avec un processeur Intel à l’intérieur.

