Le tire-lait sans fil Willow est le premier à bénéficier d’une surveillance et d’un contrôle Apple Watch pratiques

Tire-lait entièrement sans fil Willow a acquis aujourd’hui la commodité et le contrôle du support Apple Watch. La société affirme qu’il s’agit de la première pompe sans fil intégrée au support-gorge à offrir la fonctionnalité pratique qui offre une expérience encore plus fluide.

Plus tôt ce mois-ci, Willow a lancé le support Apple Watch pour un groupe restreint de clients, et aujourd’hui le support pour le portable d’Apple a été lancé pour tout le monde.

Voici comment la société présente les fonctionnalités de Willow 3.0 pour Apple Watch :

Plus de commodité. Willow 3.0 a d’abord libéré les mamans du mur avec une mobilité à 360° et anti-éclaboussures. Maintenant, nous donnons aux mamans plus de commodité avec Willow 3.0 pour Apple Watch. Gérez votre session directement depuis votre poignet. Pas besoin de creuser pour votre téléphone.*

Willow 3.0 a d’abord libéré les mamans du mur avec une mobilité à 360° et anti-éclaboussures. Maintenant, nous donnons aux mamans plus de commodité avec Willow 3.0 pour Apple Watch. Gérez votre session directement depuis votre poignet. Pas besoin de creuser pour votre téléphone.* Plus de contrôle. Avec l’application compagnon Willow 3.0 Apple Watch, vous pouvez démarrer et mettre en pause votre session, basculer entre les modes de pompe de stimulation et d’expression, et augmenter ou diminuer vos niveaux d’aspiration par pompe d’un simple toucher. C’est si facile!

Avec l’application compagnon Willow 3.0 Apple Watch, vous pouvez démarrer et mettre en pause votre session, basculer entre les modes de pompe de stimulation et d’expression, et augmenter ou diminuer vos niveaux d’aspiration par pompe d’un simple toucher. C’est si facile! Moins de devinettes et de stress. Il suffit de regarder votre montre pour voir quand vous avez terminé votre dernière session et le volume de sortie spécifique à la pompe, suivre votre production de lait par pompe en temps réel et vérifier les niveaux de batterie de vos pompes.

Le PDG de Willow a partagé quelques réflexions sur le lancement :

« En tant que mère, il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas contrôler, et les séances d’expression ne devraient pas en faire partie. Nous avons conçu l’application compagnon Willow 3.0 pour Apple Watch pour étendre de manière transparente l’expérience Willow Pump et donner aux mamans plus de facilité et de contrôle », a déclaré Laura Chambers, PDG de Willow. « Les mamans méritent le meilleur de la technologie, et nous innovons sans cesse chez Willow pour y parvenir. Nous écoutons leurs commentaires et élaborons des solutions à leurs défis les plus urgents. Plus de la moitié des mamans Willow utilisent régulièrement une Apple Watch, et beaucoup veulent contrôler leurs pompes avec leurs montres connectées. Les mamans ont demandé et Willow a livré.

Le système de tire-lait sans fil Willow 3.0 est disponible directement auprès de la société. Il est également éligible à la FSA/HSA et peut être couvert par une assurance.

Willow 3.0 pour Apple Watch nécessite watchOS 8 ou version ultérieure, et Apple Watch Series 3 et versions ultérieures. Vous pouvez maintenant récupérer la dernière mise à jour sur l’App Store.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :