Un État américain envisage d’interdire les voitures électriques en 2035

Plusieurs sénateurs de l’État du Wyoming viennent de présenter un projet de loi pour mettre fin progressivement à la vente de voitures électriques sur son territoire d’ici 2035, tandis qu’un nombre croissant de nations se sont engagées à interdire l’utilisation des voitures thermiques d’ici 20 ans. Mais cet État, qui dépend fortement de l’extraction de pétrole et de gaz, a vraiment de graves inquiétudes cachées derrière cette nouvelle étonnante.

Comme vous le savez peut-être, de nombreux pays se sont récemment engagés à ne plus vendre de voitures thermiques au profit de véhicules électriques. C’est le cas, par exemple, en Europe. Où l’interdiction des véhicules à essence et diesel dans les États membres de l’UE à partir de 2035 a été établie en juin 2022.

Adoption des véhicules électriques

De nombreux constructeurs automobiles ont déjà entamé leur transition énergétique afin de se conformer à cette loi, comme Renault. Il prévoit d’avoir des véhicules 100% électriques d’ici 2030, et Volkswagen, qui veut arrêter de fabriquer des véhicules thermiques d’ici 2035. Des tentatives similaires ont été entreprises par plusieurs constructeurs de luxe, comme Porsche. Elle prévoit d’avoir 80% de sa flotte composée de véhicules électriques d’ici 2030.

L’administration Biden aux États-Unis a également promis que d’ici 2030. La moitié de tous les nouveaux véhicules produits seront électriques. Certains États des États-Unis n’ont pas attendu cet ordre de la Maison Blanche pour agir. La Californie a interdit la vente de véhicules à combustion interne en septembre 2020, suivie peu après par l’État de New York.

Ça devrait être souligné, cependant, que Washington n’a pas encore pris de restrictions au niveau fédéral sur l’utilisation de l’électricité. En effet, la décision de mettre en place cette motorisation appartient à chaque Etat. Maintenant, nous avons appris qu’un certain nombre de sénateurs du Wyoming viennent de déposer un projet de loi. Il interdirait la vente de véhicules électriques à l’intérieur des frontières de leur État d’ici 2035.

Le sénateur Jim Anderson, un républicain, a déclaré qu’il avait soumis la résolution « pour lutter pour des restrictions sur les nouvelles ventes de voitures à moteur à combustion interne dans des régions comme la Californie ou New York », selon le Cowboy State Daily.

Le passage à l’électricité

Cette résolution, intitulée « Suppression progressive des ventes de véhicules électriques neufs d’ici 2035 », a été déposée ce vendredi 13 janvier. Mais n’a pas encore été votée. Il bénéficie déjà d’un support considérable de la part des membres du Sénat du Wyoming et de la Chambre des représentants. Les arguments des sénateurs en faveur de ce projet de loi comprennent divers éléments. Pour les motifs suivants, ils s’engagent contre la motorisation électrique :

L’industrie pétrolière et gazière du Wyoming a créé d’innombrables emplois et apporté des revenus à l’État du Wyoming tout au long de son histoire

Depuis son invention, le véhicule à essence a permis aux industries et aux entreprises d’État. Pour échanger et transporter plus efficacement des biens et des ressources à travers le pays

Les vastes étendues d’autoroutes du Wyoming, associées au manque d’infrastructures de recharge des véhicules électriques, rendent l’utilisation généralisée des véhicules électriques peu pratique dans l’État.

L’effet des véhicules électriques sur un pays dont la principale source de revenus est l’exploitation du pétrole

Les sénateurs attirent également l’attention sur la difficulté de recycler les batteries des véhicules électriques. En partie à cause des matériaux rares nécessaires à leur fabrication. Pourtant, comme nous le rappellent nos amis du site InsideEVs. Au moins 90 % des batteries de véhicules électriques d’aujourd’hui sont conçues pour être recyclées. De plus, ce travail est déjà effectué par de nombreuses entreprises aux États-Unis et en Europe.

Enfin, les législateurs garantissent que la démocratisation des véhicules électriques « aurait des impacts néfastes sur les communautés du Wyoming et saperait l’économie » de l’État. Il est important de garder à l’esprit que le Wyoming est le huitième plus grand producteur de pétrole du pays. Compte tenu de cela, il est logique que ces personnalités politiques aient de si sérieuses réserves sur la motorisation électrique.

Soyez prudent cependant, comme nous pouvons le voir dans les articles 1 et 2 de la loi. Il ne s’agit que d’une action symbolique et non d’une véritable interdiction. En réalité, le législateur ne fait rien d’autre que « promouvoir » les entreprises et les résidents de l’État. Limiter la création et l’achat de véhicules électriques. Autrement dit, tout porte à croire que le but de cette mesure était d’informer le gouvernement fédéral. En particulier la Maison Blanche, des réelles inquiétudes quant à la manière dont un État dont l’économie dépend fortement de l’utilisation du pétrole pourrait gérer sa transition écologique.

