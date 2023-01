Pratique : cette alternative MagSafe Duo résout-elle les problèmes d’Apple ?

Quand Apple a sorti le Magsafe Duo en décembre 2020, la plupart des gens (y compris moi-même) ont pensé que c’était une excellente idée. Un chargeur MagSafe qui pourrait charger votre iPhone et votre Apple Watch dans un design fin, pliable et portable. C’était également l’un des rares chargeurs à prendre en charge la charge rapide sans fil de 15 W pour les iPhones.

Mais pour 129 $, tout ce que vous avez obtenu était le chargeur lui-même et un court câble USB-C vers Lightning de 1 mètre. Cela indique que si vous vouliez obtenir la pleine puissance de charge rapide du MagSafe Duo, vous deviez acheter une brique de charge de 30 W d’Apple, qui vous coûtera désormais 36 $ (il existe des chargeurs de 30 W plus abordables, non Apple) disponibles) . Et puis la goutte d’eau qui a fait déborder le vase était, et si vous voyagez avec un 3e appareil comme des AirPods ou un téléphone secondaire ? Vous ne pouvez charger que 2 appareils à la fois, l’un étant l’Apple Watch, avec le MagSafe Duo.

Mon nouveau chargeur de voyage préféré

Par étapes, le chargeur sans fil pliable Zeera MegFold. J’utilise ce chargeur à trois volets comme mon seul et unique compagnon de charge de voyage. Il fait tout ce dont vous auriez besoin pour faire dans le même design (form factor) que le duo MagSafe tout en incluant également un 3ème chargeur sans fil pour un 3ème appareil.

Caractéristiques de charge Zeera Megfold :

Chargez l’iPhone, l’Apple Watch et les Airpods en même temps

Le premier panneau de charge charge jusqu’à 15 W (7,5 W pour les iPhones)

Le deuxième panneau de charge charge jusqu’à 5 W

Le chargeur Apple Watch charge jusqu’à 5W

Se déplie à plat, peut être plié dans un support, peut être entièrement plié dans le chargeur unique

Compatible avec les appareils compatibles Qi

Alimenté par USB-C

Les voyants LED s’allument pour indiquer quel panneau est en charge

Entièrement déplié Mode support Mode chargeur unique

Ce chargeur m’accompagne partout où je vais, que ce soit une chambre d’hôtel, le bureau, un avion et tout le reste. J’aime transporter une seule brique de charge et un câble USB-C lors de mes déplacements, ce chargeur à trois volets me permet de le faire et d’éviter d’emporter le redoutable câble d’éclairage.

Quelques points à considérer sont qu’il n’est pas livré avec une brique de charge (Zeera recommande un chargeur PD de 20 W ou plus) et qu’il n’est pas MagSafe agrééc’est MagSafe compatible. Cela indique que le panneau MagSafe ne charge que les iPhones jusqu’à 7,5 W de vitesse (ce qui est plus que suffisant pour une charge de nuit).

Le Zeera MegFold est disponible sur le site Web de Zeera pour 49,99 $, 70 $ moins cher que le MagSafe Duo d’Apple.

Avis de Netcost-security.fr

Même si le MagSafe Duo est une excellente option pour ceux qui souhaitent s’en tenir aux accessoires certifiés Apple, le Zeera Megfold offre aux utilisateurs d’Apple une autre option de haute qualité à un prix beaucoup plus abordable tout en offrant des capacités de charge supplémentaires.

