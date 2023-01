Comment installer Apple Music et Apple TV (Aperçu) sur Windows 11 dès maintenant

Windows Insiders sur le canal Dev a récemment reçu une nouvelle version de Windows 11 Preview le 12 janvier 2023. Comme vous vous en doutez, la mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, des correctifs et des améliorations au système d’exploitation. Bien que ce soit une bonne chose, Windows Insiders sur le canal Dev a également remarqué que trois nouvelles applications font leurs débuts dans le Microsoft Store sur Windows 11. Toutes ces applications proviennent d’Apple lui-même. Les applications sont

Aperçu de la musique Apple

Aperçu Apple TV

Aperçu des appareils Apple

Ce sont trois nouvelles applications d’Apple qui remplaceront la très ancienne application iTunes actuellement disponible pour tous les utilisateurs sur le Microsoft Store. Comme vous pouvez le voir, les trois applications ont le mot aperçu dans leur nom, ce qui indique qu’elles sont actuellement en test et qu’elles sont disponibles dans des régions limitées et pour un nombre limité d’utilisateurs. À l’heure actuelle, les applications Apple ne sont disponibles que pour les Windows Insiders sur le canal Dev aux États-Unis.

Mais que se passe-t-il si vous êtes quelqu’un qui est sur le canal Dev pour Windows 11 et qui veut essayer ces nouvelles applications Apple mais qui ne réside pas aux États-Unis ? Eh bien, il existe un moyen simple et facile d’afficher ces applications sur le Microsoft Store. Nous avons deux façons que vous pouvez suivre pour installer ces applications sur votre PC Windows 11.

Comment installer Apple TV et Apple Music depuis Microsoft Store

Vous pouvez suivre deux méthodes pour installer manuellement ces applications sur votre PC Windows 11. Quelle que soit la région à laquelle vous appartenez, vous pouvez facilement changer la région de votre PC Windows 1 pour obtenir des applications d’une région spécifique. La deuxième façon consiste à charger manuellement les applications. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Changer la région de Windows 11

Étant donné que ces applications ne sont disponibles que sous forme d’aperçu aux États-Unis, les utilisateurs d’autres régions ne pourront pas obtenir les applications. Mais, en changeant la région de votre PC, vous pourrez télécharger et installer l’application sur votre PC Windows 11. Voici les étapes.

Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches de votre PC Windows 11. Maintenant, cliquez sur l’application Paramètres. Si vous ne le voyez pas, saisissez Paramètres ou sélectionnez simplement l’application dans Toutes les applications. Avec l’application Paramètres ouverte, cliquez sur Temps et langue.

Cliquez enfin sur Langue et région. Sous l’en-tête Pays ou Région, sélectionnez le États-Unis comme nouvelle région.

Et c’est ainsi que vous pouvez changer de région. Maintenant, ouvrez le Microsoft Store et recherchez le Apple Musique, Apple TVou alors Appareils Apple applications. Vous devriez maintenant les voir dans le Store si vous êtes sur la dernière version Dev.

Cliquez simplement sur le bouton Obtenir pour télécharger et installer l’application sur votre PC Windows 11.

Chargement latéral des applications Apple sur Windows 11

Une autre façon d’obtenir des applications Apple sur votre PC Windows 11 consiste à les télécharger. Pour cela, vous devrez activer le mode développeur. Tout d’abord, suivez ces étapes pour activer le mode développeur sur votre PC Windows 11.

Lancez l’application Paramètres sur votre PC Windows 11. Cliquer sur Confidentialité et sécurité dans le panneau de gauche de l’application Paramètres.

Sur le côté droit, cliquez sur l’option qui dit Pour les développeurs. Vous devriez voir une bascule à côté du mode développeur. Cliquez sur la bascule pour l’activer.

Vous avez maintenant activé le mode développeur sur votre PC Windows 11.

Maintenant que le mode développeur a été activé sur votre PC Windows 11, vous pouvez maintenant suivre ces étapes pour charger les applications souhaitées sur votre PC Windows 11.

Lancez le Powershell app depuis le menu Démarrer de votre PC Windows 11. Assurez-vous d’exécuter l’application Powershell en tant qu’administrateur.

Tapez la commande suivante Add-AppxPackage -Path (app file path) Une fois le chemin/lien ajouté, appuyez sur la touche Entrée. Vous verrez maintenant la progression du téléchargement pour l’application sélectionnée.

Télécharger Apple TV et Apple Music pour Windows PC

Lien de prévisualisation Apple Music

Lien de prévisualisation Apple TV

Aperçu des appareils Apple

Voici comment vous pouvez obtenir les nouvelles applications Apple Preview sur votre PC Windows 11. Que vous soyez sur le canal développeur de Windows 11 ou non et que votre région soit les États-Unis ou non, vous pouvez désormais facilement télécharger les applications sur votre PC Windows 11. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Vérifiez également :