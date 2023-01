Les applications Apple Music et Apple TV pour Windows 11 sont désormais déployées en version bêta sur le Microsoft Store

Plus tôt cette semaine, Netcost-security.fr a révélé un premier aperçu des nouvelles applications Apple Music et Apple TV à venir sur Windows 11. Désormais, les utilisateurs de PC Windows peuvent enfin télécharger une version bêta de ces applications directement depuis le Microsoft Store.

Les applications Apple Music et Apple TV sont désormais disponibles pour Windows

Comme annoncé par Microsoft l’année dernière, Apple apporte enfin les applications Apple Music et Apple TV à Windows. Ces applications ont été conçues avec des technologies plus modernes, elles fonctionnent donc plus rapidement et utilisent moins de ressources qu’iTunes. Les applications Apple Music et Apple TV ressemblent assez aux versions qui existent déjà sur macOS, bien que l’interface ait été légèrement modifiée pour Windows.

Avec l’application Apple TV, les utilisateurs peuvent regarder le contenu d’Apple TV+, les chaînes Apple TV et les films et émissions de télévision de l’iTunes Store. Le contenu peut être diffusé en 4K HDR lorsqu’il est disponible et si l’appareil prend en charge ces technologies. Il s’agit d’un énorme ajout pour les abonnés Apple TV+, car auparavant, le seul moyen d’accéder à la plate-forme sous Windows était via un navigateur Web.

Quant à l’application Apple Music, elle possède presque toutes les fonctionnalités disponibles dans la version macOS, à l’exception des paroles et de Dolby Atmos. Les utilisateurs peuvent accéder à leur bibliothèque depuis Apple Music ou également depuis l’iTunes Store. Le contenu d’iTunes est automatiquement déplacé vers la nouvelle application. Cependant, gardez à l’esprit qu’iTunes cessera de fonctionner après l’installation de l’application Apple Music.

Et depuis qu’iTunes est en train d’être remplacé, Apple introduit également une autre nouvelle application pour Windows nommée Apple Devices. Cette application permet aux utilisateurs de synchroniser, de sauvegarder et de restaurer des appareils iOS et d’anciens iPod à l’aide d’un PC. Apple avertit qu’une nouvelle version d’iTunes sera publiée pour Windows à l’avenir afin de conserver la prise en charge des livres audio et des podcasts, car aucune de ces fonctionnalités n’est disponible dans l’application Apple Music.

Voici comment télécharger les nouvelles applications Apple

Les trois nouvelles applications Apple sont désormais disponibles en téléchargement auprès de Microsoft. Cependant, ce sont toutes des applications bêta, donc certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme prévu – c’est pourquoi elles sont toutes étiquetées comme « Aperçu ». Et comme il s’agit d’applications bêta, la disponibilité peut être limitée à certaines régions.

Voici les liens de téléchargement :

Les trois applications nécessitent un PC exécutant Windows 11.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :