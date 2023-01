Bill Gates veut que vous sachiez qu’il n’utilise toujours pas d’iPhone

Bill Gates a dit à plusieurs reprises qu’il préférait Android à l’iPhone, et cela n’a apparemment pas changé. Dans un récent « Ask Me Anything » sur Reddit, le co-fondateur de Microsoft a révélé qu’il n’était sans surprise pas passé à un iPhone et qu’il n’utilisait pas un iPad, Mac ou Microsoft Surface Duo.

Au lieu de cela, Gates a confirmé qu’il utilisait un Samsung Galaxy Z Fold4, qu’il a reçu directement du président de Samsung, JY Lee. L’année dernière, Gates a déclaré qu’il utilisait le Galaxy Z Fold3, et apparemment il s’est rendu en Corée du Sud juste pour rencontrer JY Lee et obtenir son nouveau téléphone.

Gates a poursuivi en disant que la taille de l’écran pliable du Galaxy Z Fold4 indique qu’il n’a pas besoin d’utiliser une tablette. Au lieu de cela, il s’appuie uniquement sur son smartphone sous Android et sur son « PC portable » sans nom sous Windows.

J’ai un Samsung Fold 4 que JY Lee le président de Samsung m’a donné quand je l’ai vu en Corée du Sud pour mettre à jour mon Fold 3. Bien sûr, j’utilise Outlook et beaucoup de logiciels Microsoft dessus. La taille de l’écran indique que je n’utilise pas de tablette mais juste le téléphone et mon PC portable – une machine Windows.

Gates n’a pas précisé pourquoi il continue d’avoir une préférence pour Android par rapport à l’iPhone. Lors d’une interview en 2021, cependant, Gates a déclaré qu’il s’agissait pour les fabricants d’Android d’être « plus flexibles » avec l’intégration logicielle. Ce qu’il voulait dire par là, a-t-il expliqué plus tard, c’est que « certains fabricants d’Android préinstallent des logiciels Microsoft d’une manière qui me facilite la tâche ».

Ce raisonnement est un peu étrange étant donné que vous pouvez facilement télécharger des applications Microsoft depuis l’App Store sur iPhone. Gates a également déclaré qu’il gardait un iPhone à portée de main pour essayer des choses, mais ce n’est pas l’appareil qu’il utilise à plein temps.

Avis de Netcost-security.fr

Ce n’est pas vraiment quel que soit le système d’exploitation pour smartphone que Bill Gates préfère. Ni Apple ni Google n’ont besoin de l’approbation de Bill Gates pour réussir. Néanmoins, les gens semblent toujours intéressés par ce que Gates utilise – et souvent ils aiment se moquer de son raisonnement.

Peut-être que si Apple fabrique un iPhone pliable, ils peuvent convertir Bill Gates à leurs côtés.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :