Toute l’histoire de Maye, mère d’Elon Musk : « Le père était violent. Il me battait même pendant ma lune de miel »

Parfois des mémoires, parfois un livre d’aide, parfois une aide manuelle sur la nutrition. Le 12 janvier, « Une femme doit avoir un plan » est sorti en Italie, écrit par Maye Musk et publié par Giunti Editore.

« Une femme doit avoir un plan. » C’est ainsi que Maye Musk, 74 ans, a choisi de nommer son livre, sorti en Italie le 12 janvier chez Giunti Editore. Cinq chapitres, près de 200 pages pour raconter une vie qui aurait peut-être été intéressante même sans la relation avec l’un des entrepreneurs les plus influents de ces dernières années. Diététicienne, mannequin et mère de trois enfants, Maye a vécu dans huit villes de trois pays, est sortie d’un mariage avec un homme violent et s’est retrouvée à plusieurs reprises dans des appartements vides avec une vie à reconstruire. Elle est née et s’est mariée en Afrique du Sud, puis a vécu entre le Canada et les États-Unis. Le livre se situe quelque part entre biographie et helphelp, avec une dernière variation vers des conseils nutritionnels.

Narrateur à la première personne. Phrases très courtes. Recommandations insérées dans chaque paragraphe. Quelques exemples. « Mieux vaut être intéressant que beau. Sur ma pierre tombale, je dirais plutôt Era Simpatica plutôt que Era Bellissima. « Vous n’avez pas besoin d’avoir du style, il suffit de trouver un ami qui l’a ». « Portez toujours de la crème solaire ! Si vous ne vous protégez pas du soleil, vous vous attirez des ennuis. » « Avant un biscuit, mangez trois pommes. A la première vous serez rassasié ».

Elon et les deux frères Kimbal et Tosca

Maye Musk, née Haldeman, a engendré trois enfants en « trois ans et trois semaines ». Elon est le premier, puis Kimbal et Tosca sont arrivés. Même si les détails les plus attendus de ce tome concernaient précisément la relation avec Elon, force est de reconnaître que Maye Musk a été martiale dans la diffusion des anecdotes. Les trois enfants ont le même espace et, du moins d’après ce que l’on peut lire, aussi la même affection.

Le livre parle d’Elon comme d’un génie précoce, déjà capable de programmer des jeux vidéo à l’âge de 12 ans et de les envoyer aux agences du secteur. Mais on parle aussi de l’attention de Kimbal à la cuisine qui le conduira ensuite à gérer une série de restaurants ou de l’attention de Tosca au chant et à la musique. Maintenant, elle travaille comme productrice de films.

Net du partage équitable, il y a quelques anecdotes sur Elon Musk, même si elles sont déjà connues étant donné que la première édition anglaise de ces mémoires a commencé à circuler en 2019. L’une d’elles concerne un conseil donné par Maye à Elon et Kimbal lorsqu’ils travaillaient sur Zip2, leur première entreprise. Le projet de l’entreprise était de créer un système de cartes routières avec des indications automatiques sur l’itinéraire à suivre pour atteindre une destination. Fondamentalement, un précurseur de Google Maps.

« Pendant qu’ils mettaient en place l’entreprise, j’ai essayé de faire un voyage avec des instructions imprimées à partir du programme. Je suis arrivé à la distinction mais je n’ai pas pu revenir en arrière, car il n’était pas possible de revenir en arrière sur la route – elle était pleine de rues à sens unique. Nous avions besoin d’indications pour le retour, et après mon expérience, les garçons les ont ajoutées au programme ».

Zip2 a été le premier hit d’Elon Musk. Fondée en 1995, elle avait déjà collaboré en 1998 avec plus de 160 journaux et magazines, auxquels elle fournissait divers services. En février 1999, il a été racheté par Compaq Computer pour 305 millions de dollars : Elon et Kimbal ont gagné respectivement 22 et 15 millions de dollars. La même année, Elon Musk a aidé à fonder PayPal.

La famille et les aventures dans le désert

Les meilleurs passages de « Une femme doit avoir un plan » ci-dessous tous dédiés à la famille. Il y a des histoires d’aventures d’enfance de Maye. Un doux moment fait de voyages à bord d’un petit avion piloté par le père Joshua Haldeman, chiropraticien passionné d’aviation. Ici, nous lisons également des vacances à la recherche de villes perdues que les enfants ne s’arrêtent généralement que pour imaginer.

« Chaque mois de juillet, quand c’est l’hiver en Afrique du Sud, ma famille part à la recherche de la cité perdue du Kalahari. A l’époque, le Botswana s’appelait encore Bechuanaland. Parfois mon père prenait l’avion et ma mère le suivait en voiture. Nous passions trois semaines dans le désert du Kalahari. La mère a chargé à bord des vivres, de l’eau et de l’essence pour trois semaines et cinq enfants ».

La rencontre avec Errol Musk

La douceur des histoires d’enfance se fige avec l’arrivée d’Errol Musk, l’homme qui se mariera plus tard et deviendra le père de ses trois seuls enfants. Errol est décrit dès le départ comme un homme violent, à commencer par un mariage arrangé pratiquement à l’insu de Maye. Avec le futur père de Musk, les problèmes ont déjà commencé pendant la lune de miel.

« C’est pendant ma lune de miel qu’il m’a frappé pour la première fois. J’étais choqué. Je voulais partir mais je ne pouvais pas. Il avait mon passeport ». Ou encore, lors de la naissance d’Elon : « L’infirmière a dit à mon mari : « Lui caresser le dos. Cela vous soulagera. » « Que voulez-vous dire? » Lui répond. « Elle devrait le caresser pour moi. Regarde le tabouret que tu m’as donné. Je pars. Appelez-moi cinq minutes avant que j’accouche ».

Après dix ans de violence, Maye parvient à divorcer. Au fil des ans, il a déménagé avec ses enfants d’abord au Canada, puis aux États-Unis. Errol n’est plus mentionné dans le livre. L’homme est toujours en vie, il devrait avoir aujourd’hui 77 ans, mais il se tient bien à l’écart des projecteurs. Cependant, dans son livre, Maye raconte que des années plus tard, elle a rencontré Sue, la deuxième épouse d’Errol.

«Nous sommes allés à un cocktail ensemble, où il m’a présenté à des gens en disant:« C’est Maye Musk. Elle a été mariée à mon ex pendant dix ans, puis j’ai emménagé avec lui pendant dix minutes. » Et nous avons ri. Les gens ne comprenaient pas pourquoi mais on s’en fichait. On a tout oublié en rigolant ».