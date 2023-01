PS VR 2 laisse le fondateur d’Oculus « époustouflé » : laisse présager un bel avenir pour Sony VR

Palmer Luckey, le fondateur d’Oculus, a fait part de sa surprise après avoir testé PS VR 2, l’imminente réalité virtuelle pour PS5 qui sortira le 22 février 2023 au prix conseillé de 599,99 euros. Cela a été publié via Twitter en réponse à Shuhei Yoshida, responsable de PlayStation Indies, assurant qu’il était « époustouflé » avec PlayStation VR 2, prédisant également un avenir meilleur que celui du premier modèle de réalité virtuelle de Sony pour PS4.

PlayStation VR 2 impressionne le fondateur d’Oculus

« J’ai été époustouflé lorsque j’ai essayé PS VR 2 récemment. Le premier PS VR a peut-être été le plus gros succès de la génération, mais cette version le rendra encore meilleur », a déclaré Luckey, répondant à un message de Shuhei Yoshida de PlayStation Indies et partageant quelques impressions sur le nouveau dispositif de réalité virtuelle de Sony d’un spécialiste. moyen.

Fin février prochain, nous pourrons vérifier les avantages de ce nouveau modèle de lunettes de réalité virtuelle de Sony spécialement conçu pour PlayStation 5, un appareil qui surpasse en tout le premier PlayStation VR de PS4 et qui promet d’offrir une expérience VR hauteur des circonstances, dans la lignée des modèles de réalité virtuelle actuels et les plus connus sur le marché des PC.

Pour cela, il disposera d’un catalogue de lancement plus que saisissant, avec des titres tels que Horizon : Call of the Mountain ou Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge, entre autres, en plus d’avoir des mises à jour sur des jeux tels que Resident Evil 8 : Village ou la relance de Moss and Moss: Book 2.

PlayStation VR 2 arrivera sur le marché le 22 février 2023 au prix de 599,99 euros.

