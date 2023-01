Apple Card responsable de plus d’un milliard de dollars de pertes pour Goldman Sachs

Goldman Sachs a déposé aujourd’hui un dossier réglementaire pour son groupe d’entreprises « Platform Solutions » qui comprend Apple Card. La collection d’offres grand public de Goldman est sur la bonne voie pour une perte de 4 milliards de dollars depuis 2020, Apple Card représentant plus de 1 milliard de dollars.

Rapportés par Bloomberg, les nouveaux détails de performance de la division Platform Solutions de Goldman brossent un tableau sombre. Au cours des neuf premiers mois de 2022 seulement, les entreprises, y compris Apple Card, ont enregistré une perte avant impôts de plus de 1,2 milliard de dollars.

Si l’on remonte de 2020 jusqu’à la fin septembre 2022, ces pertes s’élevaient à 3 milliards de dollars. Mais lorsque les résultats du quatrième trimestre de 2022 seront bientôt inclus, le nombre devrait être proche de 4 milliards de dollars.

Apple Card a été lancée aux États-Unis en août 2019 et on ne sait pas exactement quelle part des 4 milliards de dollars de pertes en découle. Cependant, des sources proches du dossier pensent que la majeure partie de la perte de 1 milliard de dollars en 2021 provient d’Apple Card. Et il y a encore 2 milliards de dollars de pertes en 2022 qui proviendraient principalement d’Apple Card et d’une autre plate-forme de prêt Goldman appelée GreenSky.

Avec tout cela à l’esprit, plus l’inconnu du montant perdu sur Apple Card en 2019 et 2020, il semble que Goldman ait dépensé entre 1 et 3 milliards de dollars sur la carte de crédit à la consommation.

Les estimations précédentes à l’intérieur de Goldman visaient à atteindre le seuil de rentabilité avec la division Platform Solutions d’ici 2022, maintenant la société espère pouvoir le faire en 2025.

Avis de Netcost-security.fr

La question la plus courante que j’entends lorsque Apple Card apparaît est « pourquoi ne l’ont-ils pas lancée dans d’autres pays ? »

Se pencher sur les difficultés économiques liées au lancement d’une carte de crédit pourrait certainement expliquer pourquoi Apple n’a pas étendu le produit depuis plus de trois ans depuis ses débuts. Un seuil de rentabilité de six ans ou plus serait difficile du point de vue d’amener Goldman à investir davantage pour se développer ou à Apple d’essayer de s’associer à une autre banque dans différents pays.

Le marché des cartes de crédit est rigide avec beaucoup de concurrence. Bien qu’Apple ait définitivement une longueur d’avance avec une intégration logicielle pointue de l’iPhone, de solides fonctionnalités de sécurité et l’absence de frais annuels, il est relativement faible en ce qui concerne les incitations comme son programme Daily Cash back.

Apple offre 3 % de remise sur les achats Apple et chez quelques détaillants sélectionnés et 2 % de remise sur les achats Apple Pay, mais la plupart des achats ne rapportent que 1 %. C’est difficile lorsque d’autres cartes offrent des catégories de rotation de 5% chez les détaillants populaires que les consommateurs sont plus susceptibles de magasiner régulièrement parmi une gamme d’autres avantages.

Utilisez-vous Apple Card? Est-ce votre carte principale ou juste pour les achats Apple ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

