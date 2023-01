Tweetbot et d’autres applications Twitter toujours en panne alors qu’Elon Musk reste silencieux

Tweetbot, Twitteriffic et d’autres clients tiers populaires pour Twitter sont toujours complètement cassés en raison de problèmes avec l’API de Twitter. Malgré les plaintes croissantes des utilisateurs et des développeurs de Twitter, Elon Musk est resté silencieux. Cela conduit certaines personnes à spéculer que ce changement est intentionnel et que Twitter ferme complètement les clients tiers.

Le changement de l’API Twitter brise Tweetbot et d’autres

Comme nous l’avons signalé du jour au lendemain, l’API officielle de Twitter pour les développeurs est presque entièrement hors ligne. Cela indique que les applications Twitter tierces populaires comme Twitteriffic et Tweetbot sont complètement cassées. Lorsque vous ouvrez Tweetbot, par exemple, vous voyez un message d’erreur expliquant qu’il y a eu un « problème d’authentification avec Twitter ».

L’Iconfactory, développeurs de Twitteriffic, dirige désormais les utilisateurs vers une page Web expliquant la panne lorsqu’ils ouvrent l’application. « Quelque chose de grave s’est produit sur Twitter », explique l’avertissement.

Les utilisateurs de Twitterrific ne peuvent actuellement pas accéder au service via l’application iOS. Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons rien entendu officiellement de Twitter et essayons d’en savoir plus. Il peut s’agir d’un bug temporaire ; il peut s’agir d’un problème plus grave. Dès que nous en saurons plus, nous mettrons à jour ce message. Nous vous remercions comme toujours pour votre support et votre patience pendant que nous résolvons ce problème.

Tapbots, les développeurs de Tweetbot, dire:

Tweetbot et d’autres clients rencontrent des problèmes pour se connecter à Twitter. Nous avons contacté Twitter pour plus de détails, mais nous n’avons pas eu de réponse. Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un problème temporaire et nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Une fenêtre contextuelle dans l’application Tweetbot explique plus en détail :

À 19 h 30 PST le 12 janvier, l’accès à Twitter depuis Tweetbot et de nombreuses autres applications tierces a cessé de fonctionner. Nous avons contacté Twitter pour plus de détails, mais pour l’instant, nous n’avons reçu aucune réponse. Nous espérons qu’il s’agit d’une panne temporaire et vous fournirons plus de détails dès que nous les aurons.

Comme le soulignent les deux sociétés, Twitter n’a pas du tout communiqué avec les développeurs concernant ce problème. Le développeur de Tweetbot, Paul Haddad, a écrit sur Mastodon hier soir :

J’espère que tout ce qui se passe sur Twitter n’est qu’un robot de protection anti-spam automatisé qui suspend à tort les applications appropriées, ou quelque chose de similaire. Malheureusement, je n’ai plus beaucoup de contacts sur Twitter, alors je doute que j’obtienne bientôt une réponse définitive.

Vendredi après-midi, Haddad a déclaré qu’il n’avait toujours pas entendu de nouvelles, « officielles ou autres », sur ce qui se passait.

Pendant ce temps, le podcasteur et journaliste Jason Snell dit avoir entendu « de quelqu’un qui dit que quelqu’un sur Twitter leur a dit que l’arrêt de l’API était absolument intentionnel ». En fin de compte, cependant, Snell dit qu’il n’a « aucun moyen de savoir si c’est légitime ou non ».

Avis de Netcost-security.fr

Il y a une réelle possibilité qu’Elon Musk n’ait appris que récemment qu’il existe un écosystème d’applications Twitter tierces. Ces applications utilisent l’API Twitter officielle et sont (ou étaient) sanctionnées par Twitter. Les applications ne montrent cependant aucune publicité au nom de Twitter.

Indépendamment du raisonnement de Twitter, c’est une situation terrible et, sans surprise, la communication de Twitter a été désastreuse et lâche. Si l’entreprise prévoyait d’apporter des modifications à l’API Twitter, ces modifications auraient dû être bien communiquées aux développeurs à l’avance.

Elon Musk a été actif sur Twitter aujourd’hui mais n’a pas abordé le problème de l’API. Les compte officiel pour l’API Twitter est également silencieux. Une spéculation qui fait le tour est que Twitter n’a coupé l’accès au niveau API que pour les développeurs qui s’exécutent sur l’exemption du nombre d’utilisateurs de l’API avec des limites plus élevées sur le nombre d’utilisateurs.

Si ce changement est intentionnel, le timing n’est pas du tout surprenant. Twitter a repensé son application iOS plus tôt cette semaine avec un nouvel onglet « Pour vous ». Cette interface force les utilisateurs dans la chronologie algorithmique par défaut, nécessitant un balayage pour accéder au flux chronologique. Les clients Twitter tiers utilisent généralement par défaut des flux algorithmiques et n’offrent généralement pas de flux algorithmique du tout.

S’il s’agit d’une panne ou d’un problème technique, Twitter doit y remédier immédiatement. Le silence assourdissant ne fait qu’empirer les choses. Il y a des développeurs qui dépendent de l’API Twitter pour leurs moyens de subsistance, des entreprises qui s’appuient sur l’API Twitter elle-même ou des applications Twitter tierces alimentées par cette API, et bien sûr, les utilisateurs eux-mêmes.

Tweeter à partir des brouillons fonctionne toujours. L’API n’est pas « en panne » dans un sens général. Cela semble assez ciblé. – Greg Pierce (@agiletortoise) 13 janvier 2023

Tweetbot et d’autres clients rencontrent des problèmes pour se connecter à Twitter. Nous avons contacté Twitter pour plus de détails, mais nous n’avons pas eu de réponse. Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un problème temporaire et nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. — Tweetbot par Tapbots (@tweetbot) 13 janvier 2023

Nous sommes conscients que Twitterrific a des problèmes de communication avec Twitter. Nous ne savons pas encore quelle est la cause profonde, mais nous essayons de le découvrir. Veuillez rester à l’écoute et excuses. – Twitterrific (@Twitterrific) 13 janvier 2023

