Le projet Chromium prendra en charge le langage de programmation Rust

Quelque chose à espérer : Créé par le développeur de logiciels Graydon Hoare alors qu’il travaillait chez Mozilla Research en 2006, Rust ne cesse de gagner en popularité et de gagner de nouveaux partisans parmi les grandes entreprises technologiques. Même Google envisage maintenant d’intégrer la nouvelle langue (ish) dans son navigateur Chrome.

Rust a été sponsorisé et soutenu par Mozilla comme un moyen de créer un nouveau navigateur Web plus sécurisé et plus performant. Désormais, Google commencera bientôt à utiliser le langage pour son propre projet Chromium, ce qui indique que Mountain View prépare apparemment un avenir plus sûr pour le navigateur Chrome omniprésent.

Dana Jansens, membre de l’équipe de sécurité Chrome, a annoncé le nouveau développement via le blog de sécurité de Google. À l’avenir, le projet Chromium prendra en charge les bibliothèques écrites en Rust. Les développeurs travaillent déjà sur une chaîne d’outils de production Rust à ajouter au système de construction Chrome, qui devrait apporter le code Rust réel aux fichiers binaires Chrome « dans l’année prochaine ».

Rust est un langage de programmation moderne à usage général qui offre des performances natives pour plusieurs types d’applications compilées – des logiciels informatiques traditionnels aux appareils embarqués et à faibles ressources. De plus, Rust est conçu pour assurer la sécurité de la mémoire dès le départ, en éliminant de nombreuses classes de bugs et de vulnérabilités potentielles au moment de la compilation.