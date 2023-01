Amis 22, la noix de muscade peut-elle vraiment être utilisée comme drogue ?

L’une des substances contenues dans la noix de muscade est la myristicine. Ses effets sur le corps humain sont documentés par plusieurs études scientifiques.

On ne sait pas encore ce qui s’est passé le soir du Nouvel An dans les studios d’Amici. On ne sait pas pourquoi cinq concurrents de l’émission de talents menée par Maria De Filippi se sont rendus coupables d’un comportement que la production a jugé grave et on ne sait même pas pourquoi, du moins d’après les avances, deux d’entre eux ont ensuite été éliminés.

Cependant, une théorie circule sur Twitter et dans les canaux d’information liés à Amici. Certains concurrents auraient délibérément pris de la poudre de noix de muscade, l’épice que l’on trouve dans n’importe quel supermarché et qui est habituellement utilisée pour les sucreries, les sauces ou les boissons chaudes. A commencer par le lait de poule. Une épice qui, si elle est consommée en grande quantité, peut également devenir toxique.

Comment est née la noix de muscade

La muscade est une épice végétale. L’arbre dont il est issu porte le nom scientifique Myristica Fragans et est originaire d’Indonésie. Ses fruits ont un gros noyau qui, une fois séché, devient cette noix de muscade qui est ensuite râpée et transformée en poudre au moment de l’utilisation. Dans les supermarchés, on peut également le trouver déjà râpé.

Qu’est-ce que la myristicine, la substance à la base des effets toxiques

La saveur de la noix de muscade est douce et aromatique. À l’intérieur de cette épice, il y a aussi une substance appelée myristicine. Une fois absorbé par le corps humain, il peut produire un composé qui déclenche une réaction dans le système nerveux sympathique. Le magazine Healthline a rassemblé plusieurs études scientifiques dans lesquelles les effets de la myristicine sur le corps humain sont analysés. Des effets que l’on considère similaires à ceux de la mescaline, la substance présente dans le peyotl, l’une des plantes hallucinogènes les plus célèbres de la pop culture.

Les effets de la myristicine sur le corps humain

Dans la littérature scientifique, il n’y a pas beaucoup de cas dans lesquels des empoisonnements à la noix de muscade ont été enregistrés. Mais quelque chose peut être trouvé. Une femme de 18 ans a signalé des symptômes tels que nausées, tachycardie, bouche sèche et étourdissements après avoir consommé un milk-shake dans lequel elle avait dissous environ 50 grammes de noix de muscade. Ou encore. Une femme de 37 ans a ressenti des étourdissements, de la confusion et de la bouche sèche après avoir ingéré seulement 10 grammes. Dans les deux cas, les symptômes ont duré plusieurs heures puis ont disparu sans laisser de séquelles à long terme.

En 10 ans, le centre antipoison de l’Illinois a signalé 30 cas d’empoisonnement à la noix de muscade, plusieurs patients se plaignant d’hallucinations comme symptômes. Par voie orale, les effets sont plus atténués, il n’y a donc pas de problème de toxicité lorsqu’on prend de la noix de muscade en petite quantité. Selon des études, cependant, les effets nocifs deviennent plus rapides et plus forts lorsque cette épice est inhalée ou fumée.