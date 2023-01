Tim Cook prend 50 millions de dollars de réduction de salaire en 2023 à sa propre demande

Apple a publié aujourd’hui sa circulaire de sollicitation de procurations annuelle pour les investisseurs, révélant un certain nombre de détails sur la rémunération des dirigeants, les propositions d’actionnaires, etc. Cette année, le dossier a révélé que Tim Cook subira une importante réduction de salaire en 2023 après avoir lui-même suggéré que sa rémunération soit ajustée à la lumière des commentaires.

Dans le dossier d’aujourd’hui, Apple explique que Tim Cook aura une « rémunération cible de 49 millions de dollars en 2023, soit une baisse d’environ 40 % par rapport à ce qu’il a gagné en 2022 :

La rémunération totale cible de M. Cook pour 2023 est de 49 millions de dollars, soit une réduction de plus de 40 % par rapport à sa rémunération totale cible pour 2022. Compte tenu de la taille, de la portée et des performances comparatives d’Apple, le comité de rémunération a également l’intention de positionner la rémunération cible annuelle de M. Cook entre les 80e et 90e centiles par rapport à notre principal groupe de pairs pour les années à venir.

Voici pourquoi Tim Cook prend une réduction de salaire d’environ 50 millions de dollars

Le conseil d’administration d’Apple a un comité de rémunération qui supervise des éléments tels que la rémunération des dirigeants. Selon le dépôt d’aujourd’hui, Cook lui-même a recommandé que sa structure de rémunération soit ajustée en fonction des commentaires reçus dans le cadre de l’enquête et du vote «Say on Pay» du comité de rémunération.

Le comité de rémunération évalue et prend des décisions en matière de rémunération avant le début de chaque exercice. Les résultats du vote consultatif Say on Pay de 2022 ont conduit à un engagement plus large des actionnaires sur la rémunération des dirigeants en 2022 d’environ 53 % des actions institutionnelles détenues. Le comité de rémunération a équilibré les commentaires des actionnaires, les performances exceptionnelles d’Apple et une recommandation de M. Cook d’ajuster sa rémunération à la lumière des commentaires reçus.

Essentiellement, les résultats du vote consultatif «Say on Pay» en 2022 ont révélé que le support à la rémunération des dirigeants d’Apple en 2021 avait considérablement diminué par rapport aux années précédentes. En 2021, Tim Cook a reçu une compensation totale d’environ 98 millions de dollars. 64 % des votes exprimés lors de l’assemblée générale de l’année prochaine étaient en faveur de la rémunération 2021 versée aux dirigeants.

Les résultats de ce vote ont représenté une « baisse notable d’une année sur l’autre » par rapport aux résultats de l’année précédente, lorsque 94,9 % des actionnaires interrogés ont appuyé la proposition de rémunération des dirigeants.

À ce titre, le comité de rémunération – avec le support de Tim Cook – a entrepris d’explorer davantage de commentaires et d’envisager des modifications de la rémunération des dirigeants en 2023.

Du remplissage d’aujourd’hui :

Pour déterminer le montant approprié de chaque élément de rémunération pour 2022, le comité de rémunération a discuté de nombreux facteurs avec le conseil et son consultant indépendant en rémunération, notamment le leadership exceptionnel de M. Cook, l’immense portée et la complexité de son rôle de PDG d’Apple, la confiance du conseil dans ses décisions stratégiques à long terme, les résultats financiers exceptionnels de la Société en 2021, les commentaires des actionnaires et la valeur de ses attributions d’actions antérieures par rapport à la valeur de ses attributions d’actions actuellement en cours. En équilibrant les commentaires des actionnaires, le désir de continuer à créer des incitations significatives au rendement et à la fidélisation, et le support de M. Cook pour des modifications de sa rémunération afin de refléter les commentaires reçus, le comité de rémunération a maintenu les composantes en espèces de la rémunération de M. Cook pour 2023 et a réduit ses fonds propres cibles. attribuer la valeur de la subvention.

Avec ces changements pour 2023, voici la répartition de la façon dont Tim Cook sera payé en 2023, ce qui équivaut à un objectif de rémunération totale de 49 millions de dollars (en baisse par rapport à l’objectif de 84 millions de dollars de 2022) :

Salaire de base: 3 millions de dollars (pas de changement)

3 millions de dollars (pas de changement) Incitatif annuel en espèces : 6 millions de dollars (pas de changement)

6 millions de dollars (pas de changement) Valeur d’attribution d’équité : 40 millions de dollars En baisse par rapport à 75 millions de dollars en 2022 En 2022 : 50 % d’acquisition basée sur la performance et 50 % d’acquisition basée sur le temps En 2023 : 75 % d’acquisition basée sur la performance et 25 % d’acquisition basée sur le temps

: 40 millions de dollars

Une chose à noter est que la rémunération cible de Cook était de 84 millions de dollars pour 2022, mais il a en fait gagné environ 99,4 millions de dollars étant donné qu’une grande partie de sa rémunération est basée sur la performance et liée aux actions d’Apple.

Dans une interview en 2015, Cook a déclaré qu’il prévoyait de donner toute sa richesse grâce à une « approche systématique » du don. À l’époque, il a déclaré qu’il avait commencé à donner de l’argent « discrètement », mais n’a pas révélé de détails.

Le dossier complet est ci-dessous.

