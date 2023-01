Microsoft et Activision vont manquer leur échéance contractuelle de fusion

En bref : Microsoft a eu du mal à racheter Activision. Je n’ai jamais vu deux entreprises qui veulent réellement fusionner se heurter à autant d’obstacles. Le dernier en date est un snafu de planification qui met l’audience de la FTC sur la question au-delà de la date limite de clôture convenue, créant une situation de rupture de contrat.

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a jeté une clé à molette dans le projet de Microsoft d’acquérir Activision. Selon une ordonnance de programmation déposée la semaine dernière, l’audience du procès antitrust de la FTC contre l’accord ne commencera que le 2 août. Cette date est bien au-delà de la date limite contractuelle du 18 juillet 2023, déclenchant effectivement une violation de l’accord.

Techniquement, une fermeture ratée obligerait Microsoft à payer à Activision des «frais de rupture» de 3 milliards de dollars. Cependant, étant donné que quelque chose hors du contrôle de Microsoft et d’Activision est à l’origine du retard, il est plus probable que les deux devront recommencer et conclure un nouvel accord. Ce que cela indique n’est pas encore clair.

L’accord initial était de payer à Activision 95 $ par action, une prime de 40 % par rapport à son prix de marché alors de 65 $. Depuis lors, les actions d’Activision se sont négociées dans le milieu des années 70. Il est actuellement au prix de 76,90 $, ce qui place théoriquement Activision dans une meilleure position de négociation pour une redistribution.

Cependant, la position publique d’Activision est qu’elle souhaite la fusion tout autant que Microsoft. C’est donc dans le domaine du possible que les deux se serrent la main et disent: « Même accord ».

Microsoft et Activision ont convenu de la fusion il y a près d’un an. À l’époque, les deux sociétés s’attendaient à ce que l’acquisition soit conclue dès novembre 2022. Cependant, le rachat record de 68,7 milliards de dollars a immédiatement attiré l’attention de plusieurs régulateurs dans plusieurs pays, dont la FTC.

Le 1er février, la FTC avait ouvert une enquête antitrust à la demande du ministère de la Justice. Pendant ce temps, d’autres pays ont exprimé des hésitations similaires et Microsoft a passé les mois suivants à jouer au ballon chasseur avec Sony. Son plus grand concurrent a affirmé à plusieurs reprises qu’il craignait que Microsoft ne rende la franchise Call of Duty exclusive à la Xbox.

Microsoft a dénoncé les allégations de Sony, allant même jusqu’à « garantir » qu’il continuerait à proposer de nouveaux jeux CoD et DLC aux utilisateurs de PlayStation pendant au moins les 10 prochaines années. Cependant, tout le monde sait que la franchise Call of Duty était la moindre des préoccupations de Sony.

Le fabricant de PlayStation était plus intéressé à freiner l’acquisition qu’à perdre une seule franchise populaire. Sony a longtemps maintenu sa domination sur son rival et n’est pas sur le point de rester les bras croisés et de laisser Microsoft conclure le plus gros contrat de jeux vidéo de l’histoire sans au moins essayer de détruire ce plan.