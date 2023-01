Le benchmark DirectStorage montre des améliorations massives de la vitesse de transfert

Pourquoi c’est important : l’API DirectStorage de Microsoft promet d’apporter aux PC des temps de chargement ultra-rapides similaires à ce que les utilisateurs de la console Xbox Series et de la PlayStation 5 ont connu pendant deux ans. Alors que le premier jeu prenant en charge DirectStorage se prépare à être lancé, un benchmark montre de réels gains de performances sur le hardware de vente au détail.

Les tests de PC Games Hardware montrent que l’API DirectStorage de Microsoft peut aider les SSD NVMe à charger les actifs beaucoup plus rapidement que les SSD SATA. Ils offrent également les énormes avantages de la décompression basée sur GPU par rapport à la décompression CPU.

Le site a exécuté la démo DirectStorage à chargement Avocado de Microsoft accessible au public sur un SSD SATA, un SSD PCIe 3.0 NVMe et un PCIe 4.0 NVMe. Il a également comparé les vitesses de décompression entre trois GPU et un CPU – un AMD Radeon RX 7900 XT, un Intel Arc A770, un Nvidia GeForce RTX 4080 et un Intel i9-12900K à 5,2 GHz.

Le graphique ci-dessous affiche le taux de transfert de chaque configuration hardware en Go/s, montrant le résultat moyen sur cinq tests. Les SSD NVMe fonctionnaient ici plusieurs fois plus rapidement que le SSD SATA, et PCIe 4.0 avait un léger avantage sur PCIe 3.0. Le plus étrange de tous est peut-être que l’A770 surpasse les RX 7900 XT et 4080 en matière de décompression GPU, bien qu’il soit dans une catégorie de poids inférieure pour les performances de jeu.

Les captures d’écran de la démo montrent la différence entre la décompression CPU et GPU. Certains affichent quelques gigaoctets d’actifs prenant entre une seconde et demie et cinq secondes à charger, avec une utilisation du processeur comprise entre 30 et 100 %. D’autres montrent que les mêmes actifs se chargent en environ une demi-seconde avec moins de 5 % d’utilisation du processeur, ce qui indique que le GPU a pris le relais.

La démo montre des premiers résultats prometteurs pour le hardware en dehors des laboratoires de Microsoft. De plus, ils démontrent un énorme revirement par rapport aux tests de 2020 montrant que les jeux récents n’utilisent pas pleinement les avantages de la bande passante des NVMes par rapport aux disques SATA.

Cependant, charger un tas d’avocats n’est pas la même chose que charger un environnement de jeu 3D. Les personnes intéressées n’auront pas besoin d’attendre longtemps pour tester les performances réelles de DirectStorage. La fonctionnalité fera ses débuts dans Forspoken de Square Enix, qui sortira le 24 janvier.

Lors de la GDC en mars, Square Enix a affirmé que DirectStorage permettait à Forspoken de charger de nouvelles scènes et de nouveaux environnements en moins de deux secondes sur un SSD NVMe, contre plusieurs secondes sur un SSD SATA et près d’une demi-minute sur un disque dur. Microsoft a conçu la nouvelle API pour une utilisation sur Windows 11. En raison de sa pile de stockage héritée, les systèmes Windows 10 ne verront que des avantages limités.