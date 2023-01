L’application tierce apporte Dynamic Island à n’importe quel iPhone, mais est-ce juste une astuce de fête ?

Un développeur vient d’apporter Dynamic Island – actuellement exclusif à l’iPhone 14 Pro et Pro Max – à tout iPhone exécutant iOS 16 via iOS 16.1.2. Bien que les iPhones Pro aient une forme physiquement différente de l’écran de cette île, la partie logicielle peut toujours être exécutée à l’emplacement de l’encoche sur les iPhones précédents et afficher les directions, le chargement de la batterie et la lecture actuelle des médias dans le style mis à jour.

DynamicCow apporte Dynamic Island à n’importe quel iPhone

Ce serait formidable si cette application était facilement téléchargeable depuis l’App Store… ce n’est certainement pas le cas. Une version de cette modification pour les iPhones jailbreakés (appelée Dynamic Peninsula) existe depuis un moment maintenant, mais cette modification ne nécessite pas de jailbreak. Néanmoins, pour le faire fonctionner, vous devez installer un logiciel sur votre ordinateur, utiliser ce logiciel pour obtenir un utilitaire tiers sur votre téléphone, puis utiliser cet utilitaire pour installer DynamicCow – l’application qui active l’île dynamique – sur ton téléphone. Vous ne pouvez pas non plus utiliser la version la plus récente d’iOS 16 – elle ne prend en charge que iOS 16 via iOS 16.1.2. Enfin, vous devez mettre votre identifiant Apple et votre mot de passe dans un logiciel tiers pour l’installer, et c’est une raison suffisante pour ne pas le faire. Mais l’île dynamique était un bel ajout à l’iPhone 14 Pro, donc je peux comprendre pourquoi les gens pourraient être intéressés à l’essayer.

La prise de Netcost-security.fr

J’ai installé DynamicCow pour voir à quel point cela fonctionnait… et techniquement, il fait ce qu’il décrit – apportant l’île dynamique exacte de l’iPhone 14 Pro ou de l’iPhone 14 Pro Max aux anciens iPhones… mais c’est (l’un des) problèmes. Si l’iPhone n’avait pas déjà une encoche massive, cela pourrait être un ajout intéressant, mais la moitié du contenu de l’île dynamique est couverte par l’encoche existante, et cela supprime plus d’espace du haut de votre écran. Oh, et aussi, il y a une grosse barre rouge en haut de votre appareil si vous avez un iPhone 11. Le le développeur espère le réparermais dans son état actuel, je ne peux tout simplement pas lui trouver d’utilisation pratique au quotidien et je ne peux pas recommander de l’essayer.

Malgré ces problèmes, je continue d’être impressionné par les développeurs qui utilisent le matériel d’une manière qui n’a jamais été prévue. Bien que le consommateur moyen n’en ait peut-être pas besoin, certains développeurs sans iPhone 14 Pro Max pourraient peut-être trouver utile de tester les fonctionnalités qu’ils implémentent liées à la fonctionnalité Dynamic Island. Ou bien les écrivains en ligne pourraient l’utiliser pour obtenir facilement des captures d’écran avec l’île dynamique en place, car la découpe de l’encoche apparaissait toujours comme un peu plus de l’écran dans les captures d’écran. Je suis sûr que quelqu’un s’en amusera, même si, pour la plupart, ce n’est qu’un truc de fête.

Comment obtenir Dynamic Island sur n’importe quel iPhone

Suivez ces instructions à vos risques et périls. Bien que j’aie pu installer l’application avec succès, une fois installée sur l’iPhone 11, elle crée une grande barre rouge sur le dessus de l’appareil qui bloque l’heure, le pourcentage de batterie et d’autres icônes. Toi aussi DEVOIR désactiver l’îlot dynamique AVANT en désinstallant DynamicCow et AltStore, ou vous serez bloqué avec une île dynamique sur votre appareil jusqu’à ce que vous réinstalliez l’application pour la désactiver ou mettre à jour votre appareil. (Demandez-moi comment je sais.)

1. Installez Alt Server sur votre Mac. Ceci est utilisé pour obtenir AltStore sur votre iPhone, ce qui vous permet d’installer des fichiers IPA.

2. Cliquez sur l’icône AltServer dans votre barre supérieure, installez le plugin Mail, puis activez le plugin dans les préférences de Mail.

3. Connectez votre iPhone à votre Mac.

4. Dans AltServer, choisissez d’installer AltStore et sélectionnez votre iPhone.

5. Sur votre iPhone, ouvrez l’application AltStore nouvellement installée et connectez-vous avec votre identifiant Apple.

6. Accédez à la page GitHub de DynamicCow sur votre iPhone et faites défiler jusqu’aux versions. Téléchargez la version la plus récente.

7. Ouvrez AltStore, cliquez sur l’icône plus sur la page Mes applications et choisissez le fichier DynamicCow.ipa pour installer Dynamic Cow.

8. Ouvrez DynamicCow et sélectionnez le modèle d’iPhone 14 Pro à partir duquel vous voulez l’île dynamique, puis choisissez Activer.

9. Avec cela activé, vous aurez l’île dynamique en cours d’exécution sur un iPhone antérieur – eh bien, la moitié que vous pouvez voir n’est pas couverte par l’encoche.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :