Evernote déploie des backlinks pour permettre aux utilisateurs de revenir facilement aux notes précédentes

Evernote a annoncé cette semaine une petite mais notable mise à jour de sa plateforme. L’application populaire de gestion des notes et des tâches permettra désormais aux utilisateurs de revenir facilement aux notes précédentes via des backlinks. Selon Evernote, c’était l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs, et elle est enfin là.

La plate-forme a toujours permis aux utilisateurs de lier une note à une autre. Cependant, revenir aux notes précédentes n’était pas exactement une tâche intuitive. Mais avec Backlinks, l’application Evernote affichera désormais toutes les notes précédentes dans lesquelles l’utilisateur a navigué. Avec juste un robinet, vous pouvez maintenant revenir à ces notes. « Moins de clics… moins de friction… plus de flux », décrit Evernote.

Selon Evernote, les backlinks facilitent la « connexion d’idées ». Par exemple, un utilisateur compilant une newsletter mensuelle peut avoir besoin d’ouvrir plusieurs notes dans le cadre de son processus de recherche. Désormais, avec Backlinks, les utilisateurs pourront revenir à une note spécifique sans avoir à revenir à l’écran principal de l’application et à la rechercher à nouveau.

Voici l’une de vos fonctionnalités Evernote les plus demandées : les backlinks. Désormais déployés pour les clients Evernote Personal, Professional et Teams, les backlinks facilitent le suivi de ces fils de discussion, dans les deux sens. Désormais, vous pouvez voir et accéder instantanément à n’importe quelle note liée à celle que vous consultez actuellement, ce qui vous permet de travailler facilement sur les notes. Plus besoin de sauter dans des cerceaux à la recherche d’informations connexes que vous avez capturées. Trouvez ce que vous cherchez sans jamais laisser votre note.

En décembre, une mise à jour de l’application Evernote a activé les notes hors ligne pour ses abonnés premium. L’application iOS a également été mise à jour avec les widgets Lock Screen pour iOS 16. En ce qui concerne les backlinks, la nouvelle fonctionnalité est désormais déployée pour les utilisateurs d’Evernote Personal, Professional et Teams sur le Web ainsi que sur l’application mobile.

