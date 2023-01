Les premiers étuis Disney pour iPhone 14 de CASETiFY sont ornés de motifs Mickey et ses amis

CASETiFY lance aujourd’hui sa dernière collection de nouveaux étuis pour iPhone, rejoignant cette fois Disney. C’est la quatrième fois que les deux marques s’associent pour proposer des accessoires Apple magiques, cette fois-ci, la collaboration amène Mickey et ses amis sur l’iPhone 14 pour la toute première fois.

CASETiFY lance la première collection de coques Disney pour iPhone 14

Après avoir récemment imprégné ses boîtiers de signature d’autres iconographies animées grâce à la collaboration Pixar l’automne dernier, CASETiFY est maintenant de retour pour commencer l’année avec d’autres icônes. En tant que dernier partenariat avec Disney, la nouvelle collection d’équipements met Mickey Mouse à l’honneur aux côtés de tous ses amis. Ainsi, dans toute la gamme d’étuis pour iPhone, de housses AirPods, de pochettes pour MacBook et d’autres accessoires, vous trouverez Mickey, Minnie, Donald Duck, Pluto et bien sûr Goofy.

Dans la nouvelle gamme CASETiFY et Disney se trouvent également les tout premiers étuis de la série iPhone 14 à être ornés de ces icônes d’animation. Au fil des ans, nous avons vu de nombreux autres combinés Apple entrer dans la magie, mais c’est la première fois que les deux marques se joignent depuis le lancement de l’iPhone 14.

Il existe de nombreux styles différents, y compris les coques Impact et Ultra Impact préférées des fans de CASETiFY, sans parler de certains des styles les plus uniques comme ses coques Bound, Mirror et Clear. Vous trouverez également des couvertures pour d’autres nouveaux smartphones, avec la chute Disney CASETiFY appliquant toute la bonté de Mickey à certains pliables Samsung et bien plus encore.

De plus, à la manière typique de CASETiFY ces derniers temps, il n’y a pas que des étuis pour iPhone 14 et Android qui participent à l’action Disney. Tout, des portefeuilles et chargeurs MagSafe aux étuis MacBook, aux bracelets Apple Watch et à d’autres accessoires, est décoré dans la plupart des mêmes conceptions. Les prix de toute la collection commenceront à 38 $, certains des boîtiers haut de gamme se vendant jusqu’à 98 $. Nous aurons un aperçu plus complet des prix une fois que toute la gamme sera tombée la semaine prochaine.

Lancement officiel le 18 janvier

Comme d’habitude avec les collaborations de CASETiFY, sa dernière gamme de produits Disney ne sera disponible que pour une durée limitée. La collection sera mise en ligne plus tard ce mois-ci, le 18 janvier, et comme nous le voyons habituellement, une liste d’attente a été mise en ligne pour que les fans s’inscrivent afin d’obtenir un accès prioritaire précoce à l’ensemble du lot de nouveaux accessoires. C’est donc une bonne idée d’aller consulter la page de destination ici.

