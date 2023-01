C’est le prédécesseur de Dumbledore dans Hogwarts Legacy, un réalisateur paresseux et arrogant

Des décennies avant qu’Albus Dumbledore ne soit nommé directeur de l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard, son bureau était occupé par Phineas Nigellus Black. C’est le personnage qui dirige le spectacle dans Hogwarts Legacy, la nouvelle production de Warner Bros. Games. Par le biais des réseaux sociaux, l’étude a partagé le profil de ce personnage controversé, qui n’avait l’approbation de personne (sauf un individu du ministère de la Magie, apparemment).

À quoi ressemble Phineas Nigellus Black ?

Phineas Nigellus Black, qui reste à ce jour le directeur le moins populaire que Poudlard ait jamais connu, n’a fait aucun effort pour cacher son dédain pour ses élèves. Il est grincheux, paresseux et vaniteux, de sang pur et avec une vision altérée du monde. Comme si ces caractéristiques ne rejetaient pas tout le monde, il se définit également comme un homme condescendant qui méprise les autres.

« Son objectif est de faire le moins de travail possible », de rester à l’écart des étudiants et de se vanter de son statut dans le monde sorcier, quand il ne faut pas s’inquiéter de l’état de sa barbe soigneusement entretenue.

Rejoignez Simon Pegg (The Boys) est l’acteur qui incarne un personnage aussi détesté dans Hogwarts Legacy. La développeuse a partagé une vidéo dans laquelle elle revient sur l’interprétation de Phineas. Il apparaît nommé dans les livres et est représenté dans l’un des tableaux accrochés dans le bureau du réalisateur dans les films Harry Potter : « C’est vraiment un idiot », a-t-il déclaré. Son nom de famille semblera familier aux fans de la saga, puisqu’il est l’un des ancêtres de Sirius Black et Bellatrix Lastrange. « Je pense que le message du jeu n’est pas de ressembler à Phineas », a-t-il plaisanté.

Un fait curieux est que dans le roman Harry Potter et Les Reliques de la Mort, Hermione Granger cache le portrait de Phineas Nigellus Black car il n’arrêtait pas de divulguer des informations à Severus Snape, à l’époque du côté des méchants (du moins en apparence).

Hogwarts Legacy exécutera le sort à partir du 10 février sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version PS4 et Xbox One ne sera prête que le 4 avril, tandis que la version Nintendo Switch prendra un peu plus de temps et sortira le 15 juillet. C’est déjà l’un des plus recherchés (contrairement à Phineas).

