Les océans se réchauffent, en 2022 c’était un record absolu

C’est ce qu’a révélé une étude internationale qui explique les conséquences possibles non seulement pour les écosystèmes marins, mais aussi en termes de météo et, en général, pour l’avenir de la vie sur Terre.

2022 a marqué un nouveau record absolu de réchauffement des océans, avec des températures en hausse pour la septième année consécutive, accompagnées d’une augmentation de la stratification et de la variation de la salinité de l’eau qui prédisent ce que sera l’avenir de la mer de manière de plus en plus extrême. C’est ce que révèle une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans la revue Progrès des sciences de l’atmosphère par une équipe internationale d’experts qui comprenait également les chercheurs italiens Simona Simoncelli de l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) et Franco Reseghetti de l’Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement économique durable (ENEA).

Nouvelle année de chaleur record pour les océans

Selon l’étude, qui a examiné des ensembles de données de l’Institut de physique atmosphérique (IAP) de l’Académie chinoise des sciences (CAS) et des Centres nationaux d’information sur l’environnement (NCEI) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le contenu océanique la teneur en chaleur (appelée OHC, Ocean Heat Content) entre la surface et 2000 mètres de profondeur en 2022 a dépassé la valeur record précédente atteinte en 2021, augmentée d’environ 10 zetta joules (ZJ), soit 10 x 1021 le joule, l’unité de mesure de l’énergie, du travail et de la chaleur : une quantité qui «équivalent à environ 100 fois la production mondiale d’électricité en 2021, environ 325 fois celle de la Chine, 634 fois celle des États-Unis et un peu moins de 9 700 fois celle de de France – précisent-ils dans une note conjointe de l’INGV et de l’ENEA -. Pour donner une idée de l’énormité de la valeur énergétique stockée, 10 ZJ de chaleur peuvent faire bouillir 700 millions de bouilloires d’eau de 1,5 litre toute l’année.”.

Comme indiqué, l’augmentation continue de la température se combine avec des niveaux de salinité toujours plus élevés et une augmentation de la stratification, c’est-à-dire la séparation de l’eau en couches, ce qui peut réduire jusqu’à annuler le mélange et les échanges entre la surface et les zones plus profondes. « Le réchauffement climatique de l’océan se poursuit et se manifeste à la fois avec de nouveaux records pour le contenu thermique des eaux mais aussi avec de nouvelles valeurs extrêmes pour la salinité – a expliqué le premier auteur de l’étude, le professeur Lijing Cheng de l’Académie chinoise des sciences -. Les zones déjà salées deviennent encore plus salées tandis que les zones aux eaux plus douces deviennent encore moins salées : il y a une augmentation continue de l’intensité du cycle hydrologique”.

Les conséquences du réchauffement des océans

Les changements dans la teneur en chaleur, la salinité et la stratification des océans fournissent des indicateurs critiques du changement climatique. Parmi les diverses conséquences, celles liées à l’augmentation de la salinité et de la stratification peuvent modifier la manière dont la chaleur, le carbone et l’oxygène sont échangés entre l’océan et l’atmosphère. « C’est un facteur qui peut provoquer une désoxygénation dans la colonne d’eau qui est très préoccupante, non seulement pour la vie et les écosystèmes marins, mais aussi pour les humains et les écosystèmes terrestres. – expliquer INGV et ENEA – . Tout cela contribue à la réduction de la biodiversité marine, par exemple en déplaçant des espèces de poissons importantes, provoquant des situations critiques dans les communautés dépendantes de la pêche et de leur économie, créant ainsi un effet d’entraînement sur la manière dont les populations interagissent avec leur environnement environnant”.

Dans le même temps, des anomalies météorologiques se sont clairement manifestées en 2022, qui restera dans les mémoires pour des vagues de chaleur à répétition notamment en Europe de l’Ouest avec de nouveaux records de température à de nombreuses périodes de l’année, combinés à une réduction significative des précipitations. La sécheresse qui en a résulté dans ces zones a eu un impact négatif non seulement sur les activités agricoles mais aussi sur la qualité de vie des gens (en raison de la forte consommation d’énergie pour la climatisation et pour la production d’électricité elle-même), augmentant également le risque d’incendies. Des inondations se sont produites dans d’autres régions, souvent soutenues par une évaporation accrue dans des mers plus chaudes. Tout cela contribue à modifier le cycle hydrologique, soulignant le rôle interactif joué par les océans.

La situation de la mer Méditerranée

Dans le cadre de l’analyse sur les quatre principaux bassins de la Terre (Pacifique Nord, Atlantique Nord, Méditerranée et océans du Sud), les Mare Nostrum celui qui se réchauffe plus vite est confirmé, mais le contenu thermique en 2022 est au même niveau qu’en 2021, selon les estimations de l’IAP-CAS.

Les données du modèle de réanalyse méditerranéenne produites et diffusées par le service maritime européen Copernicus indiquent cependant une diminution du contenu thermique par rapport à 2021. »Ces différences peuvent être attribuées aux différentes techniques de traitement des données et à leur répartition spatio-temporelle – souligner INGV et ENEA – . Les variations à court terme (interannuelles) sont en tout cas une partie caractéristique du système et d’autres investigations sont actuellement en cours”.