Violation du brevet Apple Watch confirmée, alors que Masimo demande une interdiction d’importation

Apple a subi un revers dans sa longue bataille de contrefaçon de brevet Apple Watch avec la société de technologie médicale Masimo. Un tribunal a jugé qu’Apple avait en effet enfreint l’un des brevets de Masimo sur l’Apple Watch Series 6 et plus.

Masimi cherche une importation américaine sur toutes les montres Apple actuelles. Si elle était accordée, cela mettrait effectivement fin aux ventes d’Apple Watch aux États-Unis, car la société ne serait pas autorisée à importer les appareils de Chine…

Fond

La bataille entre les deux sociétés a une longue histoire. En 2013, Apple aurait contacté Masimo pour discuter d’une éventuelle collaboration entre les deux sociétés. Au lieu de cela, affirme Masimo, Apple a utilisé les réunions pour identifier le personnel qu’il voulait débaucher. Masimo a qualifié plus tard les réunions d' »effort ciblé pour obtenir des informations et de l’expertise ».

Apple a en effet embauché un certain nombre d’employés de Masimo, dont le médecin-chef de l’entreprise, avant le lancement de l’Apple Watch.

Le PDG de Masimo, Joe Kiano, a par la suite exprimé sa crainte qu’Apple ait peut-être tenté de voler la technologie de capteur d’oxygène sanguin de l’entreprise. La société se décrit comme « les inventeurs des oxymètres de pouls modernes » et sa technologie est utilisée dans de nombreux hôpitaux.

« Certains des talents (recrutés par Apple) ont accès à des puits profonds de secrets commerciaux et d’informations », a déclaré Joe Kiani, directeur général de la société de dispositifs médicaux Masimo Corp, qui a perdu son directeur médical au profit d’Apple à la mi-2013. Kiani a déclaré qu’Apple offrait des salaires importants avec peu d’indications sur ce que les chercheurs feraient. « Ils ne font qu’acheter des gens », a-t-il déclaré. « J’espère juste qu’Apple ne fait pas ce que nous faisons. »

En 2020, la société a poursuivi Apple pour vol de secrets commerciaux et violation de 10 brevets Masimo. Le procès a demandé une injonction sur la vente de l’Apple Watch.

Apple a toujours nié les allégations et a récemment riposté avec sa propre demande reconventionnelle, alléguant que la propre montre de suivi de la santé W1 Advanced de Masimo enfreint plusieurs brevets Apple.

Décision de contrefaçon de brevet Apple Watch

Reuters rapporte qu’un tribunal américain a statué contre Apple sur l’une des revendications de brevet.

Un juge américain a jugé qu’Apple avait enfreint l’un des brevets d’oxymètre de pouls de Masimo en important et en vendant certaines montres Apple dotées de fonctionnalités et de composants d’oxymétrie de pouls à base de lumière, a déclaré Masimo mardi. La Commission du commerce international des États-Unis (USITC) va maintenant examiner l’opportunité de mettre en œuvre une interdiction d’importer ces montres Apple, a déclaré le fabricant de dispositifs médicaux. « Nous sommes respectueusement en désaccord avec la décision d’aujourd’hui et attendons avec impatience un test complet par la Commission », a déclaré Apple dans un communiqué.

La prise de Netcost-security.fr

Cela risque d’être délicat à démêler. Il est clair qu’Apple a eu accès à un grand nombre de secrets commerciaux de Masimo – qui fabrique depuis longtemps des équipements de surveillance médicale pour les hôpitaux – et il est de notoriété publique que la société de Cupertino a débauche plusieurs employés.

L’oxymétrie de pouls elle-même est une technologie très ancienne, utilisée dans les hôpitaux depuis des décennies, mais elle repose généralement sur un émetteur et un capteur séparés sur les côtés opposés d’un doigt ou d’un lobe d’oreille. Éliminer le besoin de cela était un développement très important, sans lequel la fonctionnalité O2 de l’Apple Watch Series 6 et des versions ultérieures ne serait pas possible. Déterminer si Apple a développé ou non cette technologie de manière indépendante ne sera pas une tâche triviale.

L’ITC fonctionne indépendamment du système judiciaire, il est donc tout à fait possible qu’elle parvienne à une conclusion différente.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :