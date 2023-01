Marvel Studios reconnaît son intérêt pour Blue Marvel, son propre Superman afro-américain

Marvel Studios continue d’explorer la possibilité d’ajouter à l’UCM des personnages de bandes dessinées moins connus du grand public. C’est le cas de Blue Marvel, un personnage qui partage de nombreuses caractéristiques avec Superman et qui, sans aucun doute, serait un grand choc pour l’univers Marvel face à l’état de reconstruction de son plus grand concurrent : DC. Cela a été déclaré par Nate Moore, vice-président de la production et du développement chez Marvel Studios, dans une récente conférence sur le podcast Crew Call, comme l’a rapporté Deadline (via The Direct).

Les personnages du futur de l’UCM

Ainsi, dans ledit podcast, Moore a été interrogé sur les personnages de Marvel Comics qu’il aimerait porter sur grand écran et qui ne sont pas encore apparus ou n’ont pas été annoncés. Le responsable n’a pas hésité à évoquer Blue Marvel, un personnage très méconnu du grand public qui possède pourtant des pouvoirs très similaires à ceux d’une icône du genre super-héros comme Superman : « Il y a un personnage fantastique qui est relativement récent dans les bandes dessinées, appelé Blue Marvel, qui est fascinant. C’est donc un personnage qui est presque l’homme d’acier en force et en pouvoirs, qui dans les années 60 agissait comme un personnage masqué », a expliqué Moore.

De plus, Moore plonge dans l’arrière-plan du personnage et son contexte historique, puisque nombre de ses histoires se déroulent pendant les années 60 et les révolutions raciales aux États-Unis et la lutte pour les droits civiques : « Dans un combat, ils arnaquent son masque et les gens se rendent compte qu’il est noir. Et John F. Kennedy lui demande de retourner se cacher parce qu’il fait peur aux gens, parce qu’il va bouleverser la poudrière de l’ère des droits civiques. Depuis lors, il a été réintroduit chez l’éditeur en tant que personnage vraiment intelligent, presque comme le capitaine Nemo. Il fait de grands voyages spatiaux et vit de grandes aventures. Mais c’est un super personnage », reconnaît l’exécutif, non sans préciser que des choses vraiment excitantes arrivent dans le cadre de l’avenir de l’UCM.

Rappelons que Marvel Studios a introduit pas mal de personnages peu connus de la bande dessinée pour en faire un phénomène médiatique, comme les Gardiens de la Galaxie ou la promesse d’amener Wonder Man en live-action.

Source | La Directe