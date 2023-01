La vidéo Intel montre le prochain processeur Raptor Lake atteignant 6 GHz hors de la boîte

Qu’est-ce qui vient de se passer? Intel a donné une démo du processeur Raptor Lake qui, en septembre, a confirmé qu’il pouvait atteindre 6 GHz dès la sortie de la boîte. La société a déclaré qu’elle ne pouvait toujours pas révéler le nom officiel du processeur, bien que nous soyons à peu près certains qu’il s’agira du Core i9-13900KS.

S’adressant à l’évangéliste technologique Alejandro Hoyos, Jason Xie, responsable du marketing technique des jeux chez Intel, a présenté la puce, qui peut atteindre sa vitesse de 6 GHz sans avoir besoin d’être overclockée. Il a affiché ses références en utilisant un refroidisseur tout-en-un Corsair standard et une carte mère Intel RVP (plate-forme de validation de référence).

Xie a utilisé un benchmark 7-Zip fonctionnant en arrière-plan avec Intel XTU (Extreme Tuning Utility) et HWiNFO pour montrer qu’aucune astuce n’a été utilisée pour atteindre 6 GHz. La puce parvient à atteindre cette vitesse de fréquence sur quelques threads mais ne peut pas la maintenir. Lorsque Hoyos demande pourquoi cela pourrait être, Xie dit que rester à 6 GHz dépend de l’environnement, avec des facteurs d’influence tels que le budget d’alimentation, les thermiques, le logiciel et Windows n’allouant pas aux bons cœurs.

Xie a également prouvé que le processeur offre les mêmes performances lorsqu’il est branché sur des cartes mères grand public disponibles dans le commerce – dans ce cas, un mobo ASUS Z790 – avec le même refroidisseur Corsair.

https://www.youtube.com/watch?v=RSULvaE6N1U

L’Intel Core i9-13900KS a fait une brève apparition dans une vidéo montrant l’Intel Core i9-13900K overclocké à un record de 9 GHz ; le premier est une version à vitesse variable du second. Le modèle KS est présenté avec un TDP maximal de 150 W, bien qu’il ne s’agisse que de la puissance de base du processeur (PL1), de sorte que la puissance turbo maximale (MTP/PL2) sera beaucoup plus élevée. A titre de comparaison, le Core i9-13900K a un TDP de base de 125W et un TDP max de 253W.

Le prix et la date de sortie de l’Intel Core i9-13900KS restent inconnus, bien que des rumeurs prétendent que le processeur devrait arriver d’un jour à l’autre. Quant à combien cela coûtera, le modèle K standard est de 589 $, donc un optimiste pourrait dire 600 $, mais un réaliste pourrait se rapprocher de 700 $.