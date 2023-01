« Il semble que vous n’ayez configuré aucun accessoire HomeKit » – une nouvelle erreur HomePod qui afflige certains

Ce n’est qu’hier que j’ai écrit à propos d’un message d’erreur ennuyeux de HomePod, et il est maintenant clair que ce n’est pas le seul à déranger les propriétaires de HomePod cette semaine. Plusieurs utilisateurs signalent que Siri répond à toutes les commandes HomeKit par : « Il semble que vous n’ayez configuré aucun accessoire HomeKit. »

Cela affecte à nouveau les commandes qui ont fonctionné de manière fiable pendant des années, bien qu’un correctif potentiel fonctionne pour beaucoup…

J’en ai moi-même fait l’expérience pour la première fois hier soir. Tentant à nouveau de donner une commande de scène, HomePod n’a pas pu l’exécuter, bien que le message d’erreur ait changé :

Effectivement, les tentatives pour lui demander de contrôler les appareils individuellement ont également échoué, avec le même message. HomePod était tout simplement incapable de voir les appareils HomeKit, malgré le fait que ma maison en regorge.

Il s’est avéré que ce n’était pas seulement un de mes HomePods qui souffrait de cela, mais tous les six !

Un rapide Google a confirmé plus tard que je n’étais pas seul dans ce cas, les premiers rapports remontant à environ une semaine. Les messages d’erreur réels signalés varient un peu, bien que les gens les paraphrasent souvent lorsqu’ils les rappellent.

« Depuis environ deux ans, je me lève joyeusement le matin, entre dans ma tanière et dis ‘Hey Siri, allume [various things like lights, TV etc]. Ce matin, comme d’habitude, j’ai fait la même chose et mon hub (HomePod) a dit « Il semble que vous n’ayez configuré aucun appareil. »

« Ça m’est arrivé hier soir quand je suis allé me ​​coucher puis ce matin aussi, content que ce ne soit pas que moi ! »

« Mon HomePod ne reconnaît plus les accessoires HomeKit via les commandes vocales. L’application HomeKit et Apple TV fonctionnent bien et affichent tous les accessoires. J’ai réinitialisé HomePod déconnecté et reconnecté en tant qu’utilisateur principal et réinitialisé HomePod à nouveau en vain iOS 16.2 actuel et confirmé sur le même réseau.

« Tout fonctionnait bien jusqu’à aujourd’hui en milieu de matinée et maintenant tous mes HomePods (6 minis, 2 OG) disent le même message et aucune de mes commandes, scènes ou accessoires ne fonctionne. Siri sur mon téléphone fonctionne toujours, mais les HomePod semblent penser que la maison n’est pas configurée – où ils travaillent depuis plus d’un an. Tous les appareils HomePods et iOS exécutent 16.2.

« Même problème sur mes 2 HomePods OG, depuis aujourd’hui. J’ai redémarré l’appareil plusieurs fois et aucun changement.