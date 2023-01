Ils feront parler les gens : Edge donne un GOTY partagé et oublie God of War (même sur PS5)

Le magazine Edge est l’un des plus anciens et des plus prestigieux du monde des jeux vidéo. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n’est pas tant pour son analyse (certaines histoires disparates et surprenantes sont célèbres), mais pour des reportages, des interviews et des articles de fond qui vont bien au-delà de la surface lorsqu’il s’agit d’aborder un jeu. , un nouveau matériel ou une nouvelle tendance. Eh bien, et pour certaines couvertures tout simplement merveilleuses. Mais dans ce cas, février 2023 380 Magazine avance The Edge Awards. Les prix 2022. Et ils viennent avec des surprises.

Comme d’habitude dans le magazine, ils passent en revue le meilleur de chaque plateforme, les meilleures entreprises, d’autres prix alternatifs et finissent par un Top 10 des meilleurs de l’année. La chose surprenante à ce stade est que la première place est partagée entre deux matchs. Mais les absences sont aussi surprenantes.

God of War Ragnarök n’apparaît pas dans le top 10 des meilleurs de l’année alors qu’il a été l’un des jeux les plus acclamés, même si ce n’est pas la plus grande de ses absences : il n’est pas non plus parmi les meilleurs sur PlayStation. Il est vrai, en tout cas, que le jeu a reçu un 7 sur 10 dans son analyse du magazine anglais. La même chose se produit avec Horizon : Forbidden West, absent du meilleur de 2022 pour Edge. Les deux prétendants au meilleur jeu sur PlayStation sont Ghostwire : Tokyo et Sifu, tandis que le gagnant est Gran Turismo 7.

Le magazine avec les prix.

Sur Nintendo Switch et Xbox, les gagnants sont respectivement Bayonetta 3 (Triangle Strategy et Mario+Lapins Crétins : Étincelles d’espoir) et Pentiment (Somerville et Tunic). Sur PC, le gagnant est Roadwarden.

Top 10 des jeux de 2022 pour Edge Magazine

Cela étant dit, le top 10 de l’année dans Edge Magazine est le suivant :

10. Bayonette 3

9. Windjammers 2

8. Gran Turismo 7

7. Poinpy (meilleur jeu mobile)

6. Hardspace : Brise-vaisseaux

5. Gardien

4. Blanc néon

3. Le repentir

1. Elden Ring et Immortalité